川普確診新冠肺炎 李正皓：4可能發展都讓拜登陷被動

正競選連任中的美國總統川普在推特表示，與妻子確診新冠肺炎，展開隔離治療。名嘴李正皓分析，未來美國總統大選可能有四種發展，但無論哪一個狀況，民主黨候選人總統拜登陣營都將變得十分被動。

李正皓表示，川普確診後可能的推演有四：第一，與川普同場辯論的拜登也被傳染，最後就是川普、拜登兩個老人家比誰命硬。

第二個可能是，川普以英國首相強森染疫為藍本，中間一度傳出病重後，在離離美國大選最後投票日僅10至15天時，以抗疫成功形式復出，塑造強人形象，也順勢祭出抗中最後大戲，或許奪島、或許斷交。

第三，川普遲未康復，選舉活動暫停，川普律師團以此為由申請延後大選時程；第四，川普不幸撐不過病情，由副總統代理總統後，共和黨要求重提候選人、重啟總統選舉。