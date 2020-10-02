川普確診葉毓蘭酸「Taiwan can help」 惹批評朱學恆狂轟

美國總統川普及夫人梅蘭妮亞今傳確診新冠肺炎，消息曝光後，不僅引起眾人震驚，更讓道瓊指數重跌，而國民黨立委葉毓蘭也在臉書用英文寫下妙文，稱台灣能幫忙，但前提是川普要搭空軍一號到台灣治療，確保後篩檢結果將會是「中國病毒」。

針對川普確診新冠肺炎，國民黨立委葉毓蘭在臉書用英文寫下，我們很抱歉得知川普與第一夫人確診的事實，但請千萬記得台灣能幫忙，只需要搭乘空軍一號飛往台北，我們就會把一切都照顧打理好，可以確定「中國病毒」在台灣是無法存活的，而你來台灣檢測會是陰性結果，最後更在文末強調一次「Taiwan can help」，你摯愛的Xxxx敬上。

貼文一出，立刻引來許多網友熱議，有人認為拿這開玩笑很不適當，紛紛表示「真是糟糕的想法，難怪台灣不會好，非常負面的範例，這樣會教壞人」、「我還以為是國中生發文，原來是立委大人」。

不過也有網友認為此調侃無傷大雅，回應「 我覺得葉委員寫的沒錯，調侃一下川普沒問題的，只有大陸那種地方，才不允許調侃領導人。」、「委員的妙文，可愛」、「在台灣，一切新冠檢驗都是陰性，因為台灣卡到陰」。

據了解，該篇貼文引來許多批評，葉毓蘭臉書已經將此篇文章刪除，不過發出去的文，就像潑出去的水難收，已被眾人截圖轉傳，宅神朱學恒對此也在臉書發文表示，葉毓蘭的行為，讓國民黨已經完全建立起自己反美政黨的形象了。

朱學恒表示，國民黨不分區立委拿川普跟第一夫人得病的事情來對國際間發英文開玩笑，實在是國民黨成立百年以來最棒的自爆炸彈，還舉例當年馮淬帆當著江啟臣面罵馬英九不算什麼，因為葉毓蘭拿國元首來調侃，最後朱學恒更直言「國民黨三寶吳斯懷、陳玉珍、葉毓蘭只要存在一天，此黨大概就只能持續擔任要飯政黨了，該黨到底還有沒有殘存理性的人」，諷刺說「江啟臣不知道是不是會在家裡吃著烤肉掉眼淚啊」。