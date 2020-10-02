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禁舉五星旗宣傳 王定宇提案修法公展示五星旗要罰
民進黨立委王定宇提案修法，增訂人民不得為中國大陸、香港、澳門及境外敵對勢力進行有政治目的的宣傳，違者將處1萬元至10萬元罰鍰；若是在公共場所展示五星旗，也將處1萬元至5萬元以下罰鍰。
王定宇近日在民進黨立委周春米、鍾佳濱、蔡易餘、羅致政、郭國文等28人及台灣基進立委陳柏惟連署下，提出「國家安全法增訂第2條之3及第5條之3條文草案」。草案中明定，人民不得為中港澳、境外敵對勢力或其派遣之人進行違反國家認同或配合統戰工作之宣傳行為，否則將處1萬元以上10萬元以下罰鍰，並沒入其宣傳物品。
王定宇表示，在台北101前有不知名網紅揮舞五星旗，過去愛國同心會也常在西門町、信義區做類似的事情，因此提案修法，限制五星旗作為個人政治運用。王說，台灣國旗在中國大陸也不能使用，五星旗在台灣做政治使用應該有法律明文禁止和處罰。
草案明定，若在公共場所升降、懸掛、展示、手持、揮舞大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其黨、政、軍代表旗幟、標誌者，處新台幣1萬元以上5萬以下罰鍰，警察機關並應取締；但經主管機關核准舉辦的會議、活動或依國際條約、慣例為之者，不在此限。
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