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蔡總統分享秦良丰復健過程 表達對國軍的敬佩
蔡英文總統日前到高雄視導國軍部隊同時，也探視曾在2018年漢光演習受傷的陸軍特戰指揮部下士秦良丰，稍早她透過臉書分享秦良丰的復健過程，並說，中秋連假，大家和家人團聚、出遊時，有一群人正堅守在崗位上，守護國家安全。謹以良丰的故事，來表達她對所有國軍弟兄姊妹的敬佩。
蔡總統說，當時，秦良丰從空中摔落，一度昏迷、癱瘓，傷勢相當嚴重。她去探望了幾次，很擔心秦良丰的狀況。
蔡總統表示，幸好良丰有堅強的意志，也有家人和國軍全心全意的支持，復健的狀況越來越好。前幾天她再去看秦良丰時，已經可以學習走路、自己進食，也可以用電腦打字。她握了握秦良丰的手，是能出力的。
蔡總統說，雖然過程非常辛苦，但是良丰沒有放棄。透過鍵盤，一字一句記錄下復健的心情：「保持信心、相信自己，向著目標大步前進，不知不覺的終點就會抵達了，絕對不能輸給自己。」這也是每一位國軍官兵的志氣。
蔡總統表示，中秋連假，大家和家人團聚、出遊時，有一群人正堅守在崗位上，守護國家安全。謹以良丰的故事，來表達她對所有國軍弟兄姊妹的敬佩。
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