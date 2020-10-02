不顧國人健康就開放美豬進口 周錫瑋：蔡政府就是賣台

蔡英文總統宣布開放含瘦肉精美豬、牛來台引發爭議，前台北縣長周錫瑋今天受訪時批評，民進黨政府的態度就是賣台，出賣台灣人的領土、人權、健康；美豬可以談，民進黨政府若不相信，給我個名銜，讓他當代表去談，絕對可以談的成。

周錫瑋表示，任何國家都希望在國際上維持好的友誼，但關係到國人生命、財產安全與國家主權，該爭的也一定要爭的面紅耳赤，這是政府官員該做的事情；但民進黨政府很奇怪，這些該有的立場、態度都已經放棄，「那個叫諂媚」。

周錫瑋也感嘆，過去民進黨反美豬時，懂運用民氣，上街頭會帶頭衝，但現在的國民黨並沒有；蔡政府開放美豬後，雖問題在老百姓健康，但農委會就用錢去補養豬戶，讓豬農覺得沒有損傷，豬農沒抗議，大家就覺得算了。

周錫瑋說，養一條豬約10個月時間，用瘦肉精是最後幾個禮拜，使用後增加利潤一條豬約只有美金二元左右，利益影響不大，「我們堅持當然擋得下來」，但民進黨政府完全沒有膽量跟美國談，就是因為要美國政府幫她做很多政治上的秀。

周錫瑋表示，與外國人談判要強烈表達立場與認為的對或錯，否則他們會認為你同意，這與藍綠無關；上周與美國朋友聊，他也說美國態度是看台灣態度，若反對不強烈就當作接受，「全世界都敢跟美國人爭道理，只有台灣人不敢」。

周錫瑋說，感謝美國過去對我們的保護，但美豬、美牛的事情、軍售都要有合理談判；世界190幾國中有160多國不能有含瘦肉精肉品進入，尤其是歐盟，反美豬是因為美國無法證明食用對人的健康沒有影響，為什麼我們要接受？