快訊

篩檢陽性！美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞 新冠肺炎確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不顧國人健康就開放美豬進口 周錫瑋：蔡政府就是賣台

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
蔡英文總統宣布開放含瘦肉精美豬、牛來台引發爭議，前台北縣長周錫瑋今天受訪時批評，民進黨政府的態度就是賣台，出賣台灣人的領土、人權、健康；美豬可以談，民進黨政府若不相信，給我個名銜，讓他當代表去談，絕對可以談的成。圖／截自Pop Radio網站
蔡英文總統宣布開放含瘦肉精美豬、牛來台引發爭議，前台北縣長周錫瑋今天受訪時批評，民進黨政府的態度就是賣台，出賣台灣人的領土、人權、健康；美豬可以談，民進黨政府若不相信，給我個名銜，讓他當代表去談，絕對可以談的成。圖／截自Pop Radio網站

蔡英文總統宣布開放含瘦肉精美豬、牛來台引發爭議，前台北縣長周錫瑋今天受訪時批評，民進黨政府的態度就是賣台，出賣台灣人的領土、人權、健康；美豬可以談，民進黨政府若不相信，給我個名銜，讓他當代表去談，絕對可以談的成。

周錫瑋表示，任何國家都希望在國際上維持好的友誼，但關係到國人生命、財產安全與國家主權，該爭的也一定要爭的面紅耳赤，這是政府官員該做的事情；但民進黨政府很奇怪，這些該有的立場、態度都已經放棄，「那個叫諂媚」。

周錫瑋也感嘆，過去民進黨反美豬時，懂運用民氣，上街頭會帶頭衝，但現在的國民黨並沒有；蔡政府開放美豬後，雖問題在老百姓健康，但農委會就用錢去補養豬戶，讓豬農覺得沒有損傷，豬農沒抗議，大家就覺得算了。

周錫瑋說，養一條豬約10個月時間，用瘦肉精是最後幾個禮拜，使用後增加利潤一條豬約只有美金二元左右，利益影響不大，「我們堅持當然擋得下來」，但民進黨政府完全沒有膽量跟美國談，就是因為要美國政府幫她做很多政治上的秀。

周錫瑋表示，與外國人談判要強烈表達立場與認為的對或錯，否則他們會認為你同意，這與藍綠無關；上周與美國朋友聊，他也說美國態度是看台灣態度，若反對不強烈就當作接受，「全世界都敢跟美國人爭道理，只有台灣人不敢」。

周錫瑋說，感謝美國過去對我們的保護，但美豬、美牛的事情、軍售都要有合理談判；世界190幾國中有160多國不能有含瘦肉精肉品進入，尤其是歐盟，反美豬是因為美國無法證明食用對人的健康沒有影響，為什麼我們要接受？

美豬 周錫瑋 民進黨

延伸閱讀

新凌波遭日公務船衝撞 周錫瑋：謝長廷「就是個懦夫」

朝野氣氛差 民進黨憂修憲難達共識

歐陽娜娜爭議 周錫瑋：要尊重中華民國是她的祖國

進口美豬吵不停！ 關鍵「萊克多巴胺」3大疑慮總整理

相關新聞

新凌波遭日公務船衝撞 周錫瑋：謝長廷「就是個懦夫」

「新凌波236」漁船在釣魚台海域遭日本公務船衝撞，我國外交部回應遭質疑軟弱。2008年間曾參與聯合號海釣船救援的前台北縣...

美首次將台灣漁獲名列「強迫勞動製品清單」農委會：形象不太好

美國勞動部每兩年都會發布「童工及強迫勞動製品清單」（List of Goods Produced by Child La...

游盈隆：若萊豬處理得當 蘇貞昌總統之路無限寬廣

台灣民意基金會董事長游盈隆昨在臉書表示，行政院長蘇貞昌強硬行事作風不時引起社會注目和反彈，但他受到許多民眾的欣賞、讚揚和...

馬英九稱互相尊重就有海峽中線 王定宇：馬的香蕉芭樂

共機近來頻越海峽中線，引發是否還存在海峽中線質疑；前總統馬英九昨天表示，「相互尊重就會存在」。民進黨立委王定宇在臉書表示...

綠委王定宇提案修法 舉五星旗宣傳最高處5萬元罰鍰

民進黨立委王定宇提案修法，增訂人民不得為中國、香港、澳門及境外敵對勢力進行有政治目的的宣傳，違者將處1萬元至10萬元罰鍰...

【前瞻大錢坑／上】中央大開支票！地方自籌逾4000億財政拉警報

前瞻基礎建設大開支票，卻成了大錢坑。前瞻計畫8年8400億元，一、二期計畫已編列經費3300億元，行政院最近通過的前瞻2.0計畫，分四期推動，總經費5100億元，待立法院審議後即將啟動，但截至去年底，各地方政府爭取前瞻建設必須要出的配合自籌款，累計逾4000億元之多，未來財政已經拉警報。

蔡總統分享秦良丰復健過程 表達對國軍的敬佩

蔡英文總統日前到高雄視導國軍部隊同時，也探視曾在2018年漢光演習受傷的陸軍特戰指揮部下士秦良丰，稍早她透過臉書分享秦良...

謝志偉：我拒絕和中國統一 因為我認同自由

駐德國代表謝志偉表示，他拒絕和中國大陸統一，不是因為他認同台灣，也和他是不是中國人無關，他拒絕的原因是因為他認同自由，而...

不顧國人健康就開放美豬進口 周錫瑋：蔡政府就是賣台

蔡英文總統宣布開放含瘦肉精美豬、牛來台引發爭議，前台北縣長周錫瑋今天受訪時批評，民進黨政府的態度就是賣台，出賣台灣人的領...

朝野氣氛差 民進黨憂修憲難達共識

立法院已經成立修憲委員會，但據悉，以目前朝野氣氛看來，民進黨內部認為與國民黨形成共識的機率很低。民進黨將在近期內提出黨版...

國民黨七月民調 藍營支持者比綠營更支持廢監院

國民黨智庫國家政策研究基金會關於修憲的民調顯示，支持和反對廢除監察院的民眾人數相當，都在約三成五左右。其中，在民進黨的支...

不讓廢考監重演兩岸路線之爭 國民黨將不定期進行民調

立法院修憲委員會名單出爐，國民黨在修憲議題方面，普遍支持「18歲公民權」，在廢考監方面也朝向「廢院不廢權」方向討論，不過...

熱門新聞

親近幕僚染疫後 川普：我和第一夫人將展開隔離程序

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞新冠肺炎確診

【即時短評】歐陽娜娜與李登輝

陳吉仲駁產銷失衡 農民傻眼

開罰歐陽娜娜？孫大千反酸：不恢復徵兵怕得罪年輕人

台北設市百年活動扁、馬握手 歷任市長排排坐有密碼？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。