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新凌波遭日公務船衝撞 周錫瑋：謝長廷「就是個懦夫」

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
「新凌波236」漁船在釣魚台海域遭日本公務船衝撞，我國外交部回應遭質疑軟弱。2008年間曾參與聯合號海釣船救援的前台北縣長周錫瑋今表示，民進黨政府完全不去爭，用最軟弱、最低姿態處理，已經投降，直接同意釣魚台是日本的。圖／截自Pop Radio網站
「新凌波236」漁船在釣魚台海域遭日本公務船衝撞，我國外交部回應遭質疑軟弱。2008年間曾參與聯合號海釣船救援的前台北縣長周錫瑋今表示，民進黨政府完全不去爭，用最軟弱、最低姿態處理，已經投降，直接同意釣魚台是日本的。圖／截自Pop Radio網站

「新凌波236」漁船在釣魚台海域遭日本公務船衝撞，我國外交部回應遭質疑軟弱。2008年間曾參與聯合號海釣船救援的前台北縣長周錫瑋今表示，民進黨政府完全不去爭，用最軟弱、最低姿態處理，已經投降，直接同意釣魚台是日本的。

周錫瑋也批評，駐日代表謝長廷「就是一個懦夫」，這時候不去爭取領土，不去保護國人權益，那算什麼駐日代表？他是日本國民還是中華民國國民？蔡英文政府更是好笑，現在看到美國或日本人，就像哈巴狗搖尾巴，所有東西都妥協。

周錫瑋表示，憲法規定政府要保障人民生命財產，民進黨政府卻都不做了，「現在做的就是賣台」；日本核食也一樣，因國人不同意進口，就讓日本貨品進口減稅，討好人家，大家要一個不能保證人民生命、財產安全的政府幹嘛？

周錫瑋說，整起事件牽涉到國家領土問題，釣魚台就在台灣旁邊，現在若變成日本領土，整個周邊海域也就都變成日本的，台灣將來戰略與經濟海域吃大虧，未來漁船被撞將變成是日本可以正當行使。

「自己有理就要硬起來」，周錫瑋認為，這次日本公務船根本沒有必要撞我國的漁船，我國如果息事寧人，用弱小的態度面對，永遠無法爭取到該有權益。

但周錫瑋也透露，當初協助聯合號救援時，當時馬政府一開始態度也沒很強硬，當時行政院長劉兆玄曾問，立刻放人、賠償漁民損失、正式道歉說3條件能否2個兌現就好；時任總統的馬英九曾打電話談50分鐘，說可不可以不要這麼硬。

周錫瑋說，他當時回應劉兆玄與馬英九表示，聯合號救援這件事要堅持不可，否則全盤皆輸，也會承認釣魚台將非我國領土，漁民權益將永遠沒辦法保障。

周錫瑋表示，當時他與中央政府立場不同，我扮強硬、黑臉角色，把政府所力量集結起來，也找外國朋友要開國際記者會，準備長期抗戰；中央政府則扮演外交、白臉角色，這樣互相搭配才會成功。

周錫瑋也坦言，當時日本人態度強悍，過程中受到很多壓力，在圓山飯店開記者會時還來了3個日本記者要讓他漏氣，但看了釣客全程錄影軍艦撞漁船影片就溜掉；後來他嗆要到聯合國開記者會，日本人開始妥協，開始派律師談判。

周錫瑋說，軍艦撞漁船在全世界都不可取，政府態度一定要夠強硬，做法要夠具體；上次日本談判過程一樣態度很傲慢，讓他回嗆日本釣魚台是我國領土，之後日本就正式道歉，但這次事件民進黨政府處理態度就很可笑，其實比照就可以。

日本 周錫瑋 釣魚台

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