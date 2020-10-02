朝野氣氛差 民進黨憂修憲難達共識

立法院已經成立修憲委員會，但據悉，以目前朝野氣氛看來，民進黨內部認為與國民黨形成共識的機率很低。民進黨將在近期內提出黨版，不過光是民進黨立委的修憲提案就有約30多個版本，黨內未來會先形成共識。

民進黨派系「正國會」最近開出修憲第一槍，立委陳亭妃、余天、黃秀芳、莊競程、陳秀寶、陳歐珀等共同提出修憲版本，包括將憲法前言「國家統一」字眼修正為「國家發展」，條文內也將「固有疆域」修改為「憲法效力所及地區」、廢除省政府層級、以「台灣」為名義，進行涉外事務等；其中「去統」主張引發統獨敏感神經，不過對此民進黨僅回應，目前各項提案都還在初期討論的階段。

其他版本方面，據悉，民進黨內部也有聲音希望將目前修憲門檻降低，另對總統制及內閣制的辯論也不少，不過這些意見都尚未在黨內形成共識，未來民進黨團成立修憲小組之後，再加入府院黨平台討論，主題才會漸漸明朗。

民進黨表示，有關立委提出修憲草案，屬於國會議員法定的職權，目前各項提案都還在初期討論的階段。有關修憲的問題，一如黨主席蔡英文日前於全代會所宣示，「當前的台灣，最重要的改革項目之一，就是憲政改革。怎麼讓國家治理更有效率？怎麼讓民主參與落實在生活當中？這將是憲改的當務之急。」

綠營評估，目前國民黨提出的閣揆同意權並不在民進黨考量範圍之內，藍綠僅對下修公民權為18歲有交集，彼此能斡旋及交換的空間都很少。

根據憲法增修條文規定，修憲案必須經由立法院四分之一立委提議，經修憲委員會通過後，經過全體四分之三立委出席、四分之三立委決議通過後，修憲案才會正式成案。隨後須公告半年，並由全國一半選舉人複決同意，才能完成修憲，門檻極高。

以目前我國的選舉人人數計算，修憲案至少必須由超過960萬人投票同意才能通過。民進黨內部認為，若修憲不綁2022年地方選舉，複決幾乎不可能過關，未來無論內部或外部都挑戰重重。

至於獨派也再度出招，日前將兩項制憲公投送進中選會，包括「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程」及「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法」。據了解，民進黨目前將維持低調以對，將視公投連署結果再做回應。