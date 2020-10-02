不讓廢考監重演兩岸路線之爭 國民黨將不定期進行民調

立法院修憲委員會名單出爐，國民黨在修憲議題方面，普遍支持「18歲公民權」，在廢考監方面也朝向「廢院不廢權」方向討論，不過，仍引發「五權憲法派」不滿，黨內對於廢考監的路線之爭仍暗潮洶湧，就怕步上兩岸路線爭辯的後塵。但由於江啟臣這次並不在修憲委員名單當中，有意淡化黨的色彩，尊重黨團自主；黨中央也不排除再進行相關民調，除了開放黨內各種討論外，最重要的是要跟得上民意。

當初國民黨團總召林為洲喊出「廢考監」引發黨內不同討論，之後國民黨在7月30日中常會曾討論修憲議題，雖然有兩派不同意見，但未有人明確反對「廢考監」，最後定調「廢考監但保留五權精神」。

在當時討論的過程中，國民黨中常委侯彩鳳強烈建議廢考監，大部分的常委也都同意尊重民意廢考監。不過，考紀會主委葉慶元認為這是假議題，中常委呂學樟則表示自己是國父孫中山的信徒，修憲廢考監非一時半刻可以決定的事；也有常委說，要廢考監必須修黨章，黨團不能凌駕黨中央，必須好好溝通。

不過就在中常會過後，中評委苗永慶、張雅屏皆對廢考監提出反對意見，苗籲黨中央不可盲目跟隨民進黨倡言廢考監，以維持五權憲法的精神與架構。 苗強調，近年國人認為考監兩院功能不彰、甚至違反社會公理，根本原因在於「用人不當」，主政者用人往往是酬庸考量，忽視專業能力。

在18歲公民權方面，國民黨智庫日前出爐的民調結果顯示反對的比贊成的多。黨務主管表示，18歲公民權是世界潮流，而且包括江啟臣等人也都有提案，不太可能臨時退縮，雖然外界評估國民黨不受年輕人歡迎，若是開放更年輕的投票權並非有利，但若因此阻擋，只是顯示國民黨只為選票，卻不重視年輕人權益，並不會讓國民黨加分。