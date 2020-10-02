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歐陽娜娜爭議 周錫瑋：要尊重中華民國是她的祖國
歐陽娜娜登上央視十一國慶晚會獻唱「我的祖國」惹議，前台北縣長周錫瑋今天表示，「如果是中華民國國民，還是要尊重中華民國是她的祖國」，但憲法保障每個人言論與行為自由人權，大家可以批評、批判，但最後要回歸尊重個人。
周錫瑋說，歐陽娜娜的爭議點問題在於表演的歌曲與場合，身為中華民國國民應有所思考，但還是尊重歐陽的人權；開放的民主多元時代，許多個人決定不要太政治化，這個時代誰能管到誰這麼多，「她要負擔的是她未來的發展」。
周錫瑋也建議，民進黨政府也應該要放掉一些，兩岸要保持和平與互相友善的狀態，「如果把對方當敵人，對方就不會是你的朋友」，有哪個國家對台商與陸資防範到像現在如此嚴密地步？
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