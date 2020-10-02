開罰歐陽娜娜？孫大千反酸：不恢復徵兵怕得罪年輕人

歐陽娜娜在大陸央視演唱「我的祖國」一度傳出要被開罰。國民黨前立委孫大千今在臉書指出，一再自我打臉，綠營政客的臉應該腫得像豬頭一樣了吧？

孫大千說，長期的洗腦國人，勇敢的台灣人應該要投入戰鬥，保衛家園。實際上，面對恢復徵兵制的建議時，卻又深怕得罪年輕人，寧可讓國防擺爛。

孫大千說，表面上告訴國人，此時此刻是台美關係百年難得的機遇。實際上，卻沒有勇氣推動和美國建立正式外交關係。

孫大千說，不斷地暗示國人，一旦兩岸發生軍事衝突，美國一定會介入協防。實際上，在接受美國媒體專訪時，只敢重申台灣自己會負起防衛的責任。

孫大千表示，拼命的呼籲國人，要捍衛台灣的國家尊嚴。實際上，在面對釣魚台主權問題時，竟然沒有一個官員敢公開主張台灣擁有釣魚台的主權，也不敢針對日本公務船粗暴對待我方漁民的行為，做出強硬表態。

他說，如果歐陽娜娜在大陸央視演唱「我的祖國」就要被開罰。那麼綠營政客在國防擺爛，在外交放水，在主權退讓，又應該如何面對國人呢？