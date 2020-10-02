游盈隆：若萊豬處理得當 蘇貞昌總統之路無限寬廣

台灣民意基金會董事長游盈隆昨在臉書表示，行政院長蘇貞昌強硬行事作風不時引起社會注目和反彈，但他受到許多民眾的欣賞、讚揚和支持也是事實，蘇未來會不會出來選總統，成為台灣版的川普或拜登，是越來越多人有興趣的問題。

游盈隆說，蘇內閣若開放萊豬處理不當，選總統就變成一場無聊的春夢；反之若能像處理非洲豬瘟一樣，成功處理萊豬爭議，那2024邁向總統之路將無限寬廣，賴清德、鄭文燦、林佳龍或其他人恐怕就要再等下去了。

游盈隆分析，台灣人對蘇貞昌所領導內閣整體施政表現的滿意度，從2019年2月初上任一個月到2020年8月，一路走高，目前處在一種高民意支持的狀態；從蔡英文總統第一個任期的經驗看，總統聲望和行政院長施政滿意度有高度的正相關，好的時候一起好，壞的時候一起壞，相輔相成，相互輝映，也相互依賴。

游盈隆表示，在6都16縣市中，蘇貞昌除了在桃園市沒獲得過半的滿意外，其他五都都有明顯過半的肯定，其中尤其在台南市獲得七成六肯定，高雄市獲得六成二肯定，更顯突出；至於六都以外十六縣市，滿意蘇貞昌整體施政表現的也有五成五。游說，蘇貞昌近來民間聲望很高，除了講求效率，追求讓人民有感的施政作為外，對中共立場十分強硬，也是重要原因之一。

游盈隆指出，如何處理美國萊豬進口將決定蘇貞昌未來的命運，從現在開始的未來，如果蘇內閣無法有效爭取社會認同和支持，或有效降低反對聲浪，不僅問鼎大位無望，提前下台也不是不可能。