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「準備」選國民黨主席 周錫瑋：與韓國瑜有默契與尊重

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

國民黨主席明年中改選，前台北縣長周錫瑋上午受訪證實，「我是在準備」參選。黨內傳出高雄市前市長韓國瑜也有意競逐，周說，他與韓國瑜是非常好的朋友與兄弟，彼此做事有默契與尊重，但每個人「那個階段該做的事情」都會全力以赴。

周錫瑋表示，若他當選黨主席就不會選2024總統大選，因為國民黨過去選舉失敗就是認為黨主席好像無所不包、無所不做，上去之後一個人決定所有權力，把所有有能力的人排擠在外，這也是國民黨過去最大問題。

周錫瑋說，國民黨主席最重要必須專職，不能當主席之後，想著要去選總統或其他大位，否則每次選舉只會安排到自己的人參選或出任某些重要位置，忘記做為一個民主政黨黨員應該努力的目標。

周錫瑋指出，未來黨主席就是要專職，就是要輔選，有3個最重要的工作：決定黨理念方向、立法院與地方政府政策、促成兩岸與國際關係和諧，而所有運作都是要贏回民心。

周錫瑋認為，國民黨要從基層再出發，不是從高層；他已經從南部出發，拜訪了許多地方黨員與人民，聽到的聲音與黨目前走的方向不一樣；最重要是，不管政策或理念都要實在，國民黨現在在野應該是做好有力的在野黨，但沒有做到。

周錫瑋批評，國民黨地方深耕、扎根不夠，但每次選舉有挫敗時，就開始放棄自己的理想與原則，變成一個贏得選舉就好的政黨，只想選贏而已；台灣的民主政治也走到這一點，只想著要怎麼贏得選票、騙到選票，可以執政就好。

國民黨 周錫瑋

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