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小黨爭修憲黨團可提修正動議 柯建銘：沒有先例

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民眾黨團主張用黨團名義在修憲委員會中提修正動議。圖／本報系資料照
民眾黨團主張用黨團名義在修憲委員會中提修正動議。圖／本報系資料照

立法院本會期將處理修憲議題，民眾黨時代力量等小黨積極爭取話語權。民眾黨團總召賴香伶表示，根據先前朝野協商結論，提出修正動議需連署8人以上，形同扼殺了小黨提出修正動議機會，因此將積極爭取能以黨團名義提出修正動議，讓小黨的聲音也能在修憲委員會中有表達機會。

日前立法院長游錫堃召集朝野黨團進行協商，決議成立修憲委員會，不過民眾黨主張委員會章程明文入法，讓小黨能以黨團名義提修正動議案，時力黨團也表態支持。當時民進黨團總召柯建銘回應再研究看看。

在思考二周後，柯建銘表示，修憲是國家大事，所有流程務必謹慎，以黨團名義提出修正動議沒有先例，恐有於法不合疑慮，這部分要再研究。

民眾黨立委張其祿說，依照「立院職權行使法」以黨團名義提出修正動議是沒有問題的，且修憲委員會目前的組織章程也未載明排除此方式；時力立委陳椒華也說，希望讓小黨可以在委員會以黨團名義提修正動議。

至於若未能以黨團名義提出修正動議，是否尋求他黨合作。賴香伶表示，民眾黨主張18歲公民權，已與國民黨達成共同連署協議，未來若要對該議題提出修正動議，也不排除有再合作的可能。

時代力量總召邱顯智表示，就事論事，若是有相同的主張，不論是什麼黨都會支持，不因黨派不同而廢言。邱說，因為修憲的門檻極高，需要朝野一起合作才有機會成功，時代力量一直主張的公民權下修18歲、廢考監，也都有其他黨表示過支持，若屆時提出的修正動議與時力理念契合，就有合作空間。

修憲 時代力量 民眾黨

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