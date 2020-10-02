美50位參議員致函籲啟動美台BTA談判 外交部表示感謝

美國50位參議員1日聯名致函美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer），籲請支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）；外交部今天表示，對美國國會再次展現跨黨派力挺我國的堅定立場表達誠摯感謝。

外交部表示，由美國聯邦參議院「台灣連線」兩位共同主席殷霍夫（James Inhofe）及孟南德茲（Robert Menendez）領銜發起，共計50位參議員於美東時間1日聯名致函賴海哲，籲請支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）。

外交部表示，聯名函表示，台灣是美國長期的經濟夥伴及安全盟友，並已宣布將採取具體行動鬆綁對美國肉類產品進口限制，因此連署的參議員均高度鼓勵賴海哲與台灣洽談BTA，信函中指出，台美BTA對分散美國供應鏈至關重要，有助建立自由及開放的印太區域，促進美國、台灣及整個印太區域的安全與經濟成長。

外交部表示，聯名函自9月中旬推動以來，短時間內即獲參院兩黨高達總席次半數的50位聯邦參議員連署支持，其中也包括多位參院兩黨領袖級議員，凸顯我國政府相關政策，確已得到美國立法部門的正面回應。

外交部表示，這是繼去年12月161位聯邦眾議員聯名致函賴海哲後，美國國會再次以堅定行動展現不分黨派對台灣的一致支持，外交部將持續與相關部會共同努力，在既有良好基礎上，進一步深化台灣與美國的經貿往來及全面友好夥伴關係。