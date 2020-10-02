立院警擋藍委護送陳菊報告惹議 葉毓蘭提修法嚴懲

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委葉毓蘭。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委葉毓蘭。圖／聯合報系資料照片

國民黨立院黨團6、7月間兩度攻占議場杯葛監察院長陳菊人事同意權案，但過程卻傳出保六跟監與協助執政黨驅離國民黨立委，連國道警察都加入維安等爭議。國民黨立委葉毓蘭提案修「立法委員行為法」，要明確國會警察權規範。

葉毓蘭所提「立法委員行為法」修正草案，最快下周二在院會一讀，闖關交付委員會審查。

葉毓蘭所提「立法委員行為法」修正草案中規定，未來立法院正、副院長為維持立法院會議秩序與處理議事目的，在遵守憲政慣例與符合國會自主獨立原則下，得於「議場」內動用警察權。若發生爭議，由黨團提案後一天內朝野協商議處。

警察於執行警察權使用期間的人員名冊、蒐證證物與錄音、錄影、電磁紀錄等可當作證據的證物，應至少保存3年。

葉毓蘭所提修法也嚴格規範進入立院警察條件，明定只有立院組織法規定的警衛隊人員與駐衛警外，其他警察人員非經立法院長書面請求或同意，不得進入立法院院區執行相關勤務。

此外，葉毓蘭所提修法也要求，警察人員不得於院區內限制立法委員人身自由，或阻擋立委進入議場，妨礙立委職權行使。

葉毓蘭「立法委員行為法」修正草案中也納入罰則，若非駐立院警察進入立院，或立院中警察違法限制立委人身自由或職權行使，將可依警察人員人事條例從重處分；若涉及刑事責任，還應加重其刑至二分之一。

葉毓蘭在提案中表示，英、美、德、法、日等民主憲政國家，均透過憲法或法律、議事規則，授權國會議長行駛國會警察權，但我國現行相關法令中，並無任何賦予立法院長動用警察權規定。

葉毓蘭指出，民國80年之前立院曾動用6次警察權，但之後隨民主開放，因缺乏法律授權即未再使用，也因此造成朝野政治攻防失衡，侵蝕民主憲政基礎。

葉毓蘭舉例，2014年太陽花學運占領立院議場達24天，就是因當時立法院長王金平堅持不用警察權，使得學運拖延擴大影響政局；今年7月國民黨團杯葛陳菊人事案，大量員警進立院限制立委人身自由，也破壞國會自主獨立，創憲政惡例。

國民黨立院黨團6、7月間兩度攻占議場杯葛監察院長陳菊人事同意權案，但過程卻傳出保六跟監與協助執政黨驅離國民黨立委，連國道警察都加入維安等爭議。國民黨立委葉毓蘭提案修「立法委員行為法」，要明確國會警察權規範。記者周志豪／攝影
國民黨立院黨團6、7月間兩度攻占議場杯葛監察院長陳菊人事同意權案，但過程卻傳出保六跟監與協助執政黨驅離國民黨立委，連國道警察都加入維安等爭議。國民黨立委葉毓蘭提案修「立法委員行為法」，要明確國會警察權規範。記者周志豪／攝影

警察 葉毓蘭 立法院

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