聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸委會批陳廷寵 言行離譜失格、傷台灣人心

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會發言人邱垂正。圖／聯合報系資料照片
陸委會發言人邱垂正。圖／聯合報系資料照片

前陸軍總司令陳廷寵近日在「陸軍官校在台復校70週年慶祝大會」上表示，「我是中國人，是驕傲的象徵」，更稱國軍現在的戰力是零，擋不住共軍。陸委會1日晚間表示，陳廷寵的發言極為不當，已傷害台灣人民情感，對於他的離譜失格言行，表達高度遺憾。

據媒體報導，陳廷寵創辦的「華東台商子女學校」年領台灣教育部約6千萬補助。

陸委會表示，對於外界以陳廷寵擔任華東台商學校董事，質疑政府予以中國大陸台商學校經費補助的妥當性，陸委會要特別說明，台商學校在陸經營不易，政府基於保障台商學生受教權益的政策考量，以經費補助台商學校學生，與陳廷寵個人的不當言行無直接關連。

陸委會指出，未來仍將會同教育部，落實對於台商學校的協助與輔導，確保台商能夠健康永續經營，讓在陸台商子弟都有機會接受台灣的教育。

台商 陸委會 教育部

延伸閱讀

陸生隨父母來台念高中再考取大學 意外點破法規灰色地帶

移民署、陸委會、海基會聯手 共赴台東關懷新住民

歐陽娜娜唱「我的祖國」惹議 柯文哲：只是冰山之一角

歐陽娜娜央視開唱 陸委會：高度遺憾

相關新聞

阿扁盼朝野兩岸和解 國民黨感嘆被抹紅成中共同路人

前總統陳水扁昨天出席台北設市百年交流活動，看到歷任不同黨派市長大團圓，盼未來也能看到朝野、兩岸和解。但國民黨文傳會副主委...

藍委是否參與國慶大典 國民黨團：下周黨團大會討論

一年一度的國慶日下周六登場，國民黨主席江啟臣表態將出席國慶大典為國家慶生，兼任黨職的黨團總召林為洲昨天表態將陪同，黨團立...

陸委會批陳廷寵 言行離譜失格、傷台灣人心

前陸軍總司令陳廷寵近日在「陸軍官校在台復校70週年慶祝大會」上表示，「我是中國人，是驕傲的象徵」，更稱國軍現在的戰力是零...

雙重標準？李登輝校閱國軍可播日本侵略軍歌 如今不許藝人唱我的祖國

女藝人在大陸演唱「我的祖國」，某些台灣人很有意見。台灣是健忘的社會，李登輝在總統任內到陸軍校閱，陸軍投其所好，播放日本發動侵略戰爭時的日本海軍軍艦進行曲，眾人毫不以為意。網路上更可輕易看到，藝人在台南赤崁樓演唱日本軍歌的畫面。歌頌日本帝國主義可以容許，藝人表演「我的祖國」卻受苛責...

日完成釣魚台更名程序 藍：遺憾沒官員敢說是我們領土

針對日本沖繩縣石垣市議會在6月時通過提案，片面將釣魚台由「登野城」更名為「登野城尖閣」，且於今天完成行政程序，國民黨表示...

【重磅快評】綁牢的台美關係 為何朝野都說小心錢坑？

「真朋友，真進展」的台美關係，透過美國版的「一帶一路」及變形的「亞投行」，綁得更緊了。

成果不如預期？ 促轉會：處理政治暴力創傷不容易

立法院報告指出，108年度促進轉型正義委員會辦理政治暴力心理療癒計畫，預算執行率38.76%，執行雖有初步成果，但受限於...

【即時短評】歐陽娜娜與李登輝

多次表達認同自己是中國人的歐陽娜娜，因為參加央視大陸國慶演唱「我的祖國」，引發諸多批評，文化部更一度揚言開罰。相較於過世...

綠委要罰歐陽娜娜 藍：法律有規定唱什麼歌要開罰嗎？

台灣藝人歐陽娜娜登板大陸國慶演唱「我的祖國」引發爭議，不僅主管機關揚言開罰，民進黨立委也表示這次一定要罰。對此，國民黨政...

國慶光雕秀下周二登場 總統府化身燈塔象徵風雨中曙光

下周六就是雙十國慶，參與籌畫國慶日系列活動的文化總會，今年以「自信島嶼 迎向曙光」為主題，將在10月6日晚間7時於總統府...

台北設市百年活動扁、馬握手 歷任市長排排坐有密碼？

今年是台北設市百年，台北市文化局在西本願寺舉辦台北設市百年交流分享活動，並邀請北市歷屆市長、議長出席，共同參觀展覽並交流...

日變更釣魚台地址 綠委：中共改名北京 我方還是叫北平

日本沖繩縣石垣市公所於本月1日完成行政程序，片面將釣魚台列嶼地址由「石垣市登野城」更名為「石垣市登野城尖閣」。是否影響台...

熱門新聞

韓國瑜：無論中秋和誰過 健康平安就是最大的幸福

影／國台辦「海峽中線不存在」 馬英九說了這句話

歐陽娜娜央視唱「我的祖國」 綠委籲：這次一定要開罰

兩岸航線新規定！ 10月12日起往返中國須附核酸檢測報告

民進黨號稱獨派卻反徵兵 林濁水：太陽從西邊出來了

軍事迷樂了 陸軍戰、砲、甲車明年營外大偵巡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。