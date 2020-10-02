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陸委會批陳廷寵 言行離譜失格、傷台灣人心
前陸軍總司令陳廷寵近日在「陸軍官校在台復校70週年慶祝大會」上表示，「我是中國人，是驕傲的象徵」，更稱國軍現在的戰力是零，擋不住共軍。陸委會1日晚間表示，陳廷寵的發言極為不當，已傷害台灣人民情感，對於他的離譜失格言行，表達高度遺憾。
據媒體報導，陳廷寵創辦的「華東台商子女學校」年領台灣教育部約6千萬補助。
陸委會表示，對於外界以陳廷寵擔任華東台商學校董事，質疑政府予以中國大陸台商學校經費補助的妥當性，陸委會要特別說明，台商學校在陸經營不易，政府基於保障台商學生受教權益的政策考量，以經費補助台商學校學生，與陳廷寵個人的不當言行無直接關連。
陸委會指出，未來仍將會同教育部，落實對於台商學校的協助與輔導，確保台商能夠健康永續經營，讓在陸台商子弟都有機會接受台灣的教育。
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