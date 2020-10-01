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藍委是否參與國慶大典 國民黨團：下周黨團大會討論

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
一年一度的國慶日下周六登場，國民黨主席江啟臣表態將出席國慶大典為國家慶生，兼任黨職的黨團總召林為洲昨天表態將陪同，黨團立委是否也一起助陣受關注。國民黨團書記長林奕華表示，下周黨團大會中將做討論。記者周志豪／攝影
一年一度的國慶日下周六登場，國民黨主席江啟臣表態將出席國慶大典為國家慶生，兼任黨職的黨團總召林為洲昨天表態將陪同，黨團立委是否也一起助陣受關注。國民黨團書記長林奕華表示，下周黨團大會中將做討論。記者周志豪／攝影

一年一度的國慶日下周六登場，國民黨主席江啟臣表態將出席國慶大典為國家慶生，兼任黨職的黨團總召林為洲昨天表態將陪同，黨團立委是否也一起助陣受關注。國民黨團書記長林奕華表示，下周黨團大會中將做討論。

林奕華表示，因黨團自主，黨籍立委參與國慶大典與否，會獨立思考，下周黨團大會中也會提出討論確認做後出席立場，但畢竟此次國慶節適逢難得的連假，黨籍立委可能也有各自不同的行程規劃，就算要參加，也不可能要求大家都去。

林奕華說，國慶日是中華民國的國慶，預判黨團大會後，鼓勵黨籍立委參與的可能性大，特別是考量民進黨在國去歷次的國慶大典上，常有淡化國家象徵的小動作，若屆時黨籍立委參與，會要求多戴上小國旗等手持物或飾品，強化國家意象。

國慶 林奕華 江啟臣 林為洲 國民黨

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