西藏人權連線在金門抗議 與大陸一海之隔盼讓大陸聽見
10月1日是中國國慶日，世界各地的西藏、維吾爾、南蒙古、香港、中國與台灣的人權團體，在全球發起抵抗中國的行動「RESIST CHINA: FREEDOM NOW!」，包括西藏台灣人權連線、台灣人權促進會、台灣自由圖博學聯等代表，今天前進最前線的金門北山播音站舉行抗議，他們高喊著「抗中護自由」，在這個最接近中國的地方，向大陸發出心聲。
包括西藏台灣人權連線理事林欣怡、西藏台灣人權連線理事長札西慈仁、台灣人權促進會執委吳佳臻與台灣自由圖博學聯常務理事李芃萱等人，在今天下午2點齊聚北山播音站展開抗議活動，警方也如臨大敵，派出多人到場錄影蒐證。
林欣怡表示，選在中國國慶日，世界各地的人權團體，在全世界的中國大使館前或者有紀念性的地方展開抗議行動，台灣沒有中國大使館，但12個包括關心台灣、西藏、香港、東突厥斯坦、南蒙古及人權議題的NGO，決定到金門這個最接近中國的地方舉行抗議活動，首次到金門的她說，金門離大陸比想像中還要近，用肉眼就可以清楚看見。
林欣怡說，近日中共不斷的以軍機擾台的方式，希望讓台灣人心生畏懼，但這樣的行動反而激起台灣人的團結，藏台連線號召大家參與「抗中護自由」的行動，她認為，到金門的北山播音牆舉辦記者會，具有非常強烈的象徵意義，她重申，會和全世界的人站在一起，抵抗中國。
今天到北山播音牆現場的雖然只有15個人，但吳佳臻說，在台灣總共有12 個團體共同發起金門的記者會；而全世界有超過 150個團體在61個城市參與RESIST CHINA的行動。他們重申，「我們的聲音不會小，希望能夠透過直播讓全世界聽到我們的聲音，更重要的是，要讓中國聽到」。
西藏台灣人權連線理事長札西慈仁是印度第二代流亡藏人，和很多流亡海外的藏人一樣，他的父母在1959年跟隨著達賴喇嘛從西藏流亡至印度，作為一個無法回到自己國家的藏人，札西慈仁表示，自己在台灣感受到民主與自由的可貴，同時也非常能夠感同身受香港人、東突厥斯坦人以及蒙古人的痛苦。
一行人最後也高喊「RESIST CHINA, FREEDOM NOW!」、「台灣獨立、西藏要自由、香港要自由」、「光復香港、時代革命」等口號。林欣怡也代表所有參與團體表示，台灣比西藏、香港、東突厥斯坦和南蒙古都幸運一些，沒有像他們一樣遭受到中國的侵害，因此，他們「要自由」，台灣人可以盡一己之力，「護自由」，他們要慎重的告訴全世界，「台灣人要以台灣人的樣子被看見！」。
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