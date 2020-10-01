日完成釣魚台更名程序 藍：遺憾沒官員敢說是我們領土

針對日本沖繩縣石垣市議會在6月時通過提案，片面將釣魚台由「登野城」更名為「登野城尖閣」，且於今天完成行政程序，國民黨表示遺憾與嚴正抗議。 國民黨主張，無論是從歷史文獻，或是以地理與法理觀之，釣魚臺列嶼主權屬於中華民國殆無疑義，日本中央或地方政府的任何作為，都無法改變這樣的事實。

國民黨指出，不只在9月27日宜蘭縣蘇澳籍漁船「新凌波236號」於釣魚臺西方海域12浬處作業時，與日本海上保安廳公務船發生碰撞且受損，後來民進黨內閣閣員，在立法院被國民黨立委林德福詢及釣魚台是否為我國領土時，竟然沒有任何一位官員敢表態；一葉知秋，蔡英文政府對於大是大非的釣魚台主權議題一籌莫展，顯露消極的鴕鳥態度，才導致我國主權及漁權不斷受損。

國民黨強調，對日關係雖然重要，但「護主權、顧漁權」早已是全民共識；蔡英文政府除了應努力實現其宣稱的，在台灣周邊海域，「台灣的漁船在哪裡，海巡艦艇就在哪裡」，並向日方表達最嚴正的抗議之外，也應該為了未能堅決、有效地維護我國主權與保障漁權，向全體國人致歉，並究責相關決策與主管之政務官員。