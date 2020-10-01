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【重磅快評】綁牢的台美關係 為何朝野都說小心錢坑？

聯合報 / 主筆室
行政院昨舉行「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」說明會，將透過官方合作並引進民間資源，共同投入美洲和新南向國家區域基礎建設與能源發展。圖／聯合報系資料照片
行政院昨舉行「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」說明會，將透過官方合作並引進民間資源，共同投入美洲和新南向國家區域基礎建設與能源發展。圖／聯合報系資料照片

「真朋友，真進展」的台美關係，透過美國版的「一帶一路」及變形的「亞投行」，綁得更緊了。

行政院昨天大張旗鼓宣布台美已於9月17日簽署「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」，將透過官方合作並引進民間資源，共同投入美洲和新南向國家區域基礎建設與能源發展。

美國和日本、澳洲已經建立類似的三方夥伴關係，美國和韓國、新加坡也分別簽署了類似的合作架構；顯然，這是美國印太戰略對抗中國「一帶一路」的重要布局。當然，這也是台灣新南向政策與美國印太戰略對接的具體步驟之一。

蔡英文總統2016年上任後就開始推動的新南向政策，迄今只見大撒錢充業績，卻完全改變不了台灣對中國大陸市場依賴的經貿結構，更談不上什麼實質的外交效益。

新南向對接印太戰略，或許有機會在基礎建設和能源合作上，借力使力深入新南向國家，並延伸擴及美洲。美國要幫台灣「鞏固邦交」，也有力多了。

美、日、澳建立三方夥伴關係後，三國的海外投資與金融機構也同意對印太地區基礎建設提供合作聯貸。美國與韓國、新加坡的架構協議或備忘錄，都是由財政部出面簽署；台美的架構協議也是美國財政部去年向台灣提出的構想。

換言之，就像亞投行負有對「一帶一路」資金支持與金融支援的功能一樣，美國主導下的這些基礎建設合作架構，顯然都將扮演類似的金援角色，在印太戰略下與「一帶一路」抗衡。

不同的是，「一帶一路」和亞投行是國家主導；印太戰略指導下的合作架構，則將透過公私部門合作進行。美國將「一帶一路」形容為中國的「債務陷阱外交」，而印太戰略則以公開公平方式與印太國家建立經濟與戰略合作夥伴關係，不讓夥伴負債累累，不會施壓，不讓政府腐化，也不損害各國獨立性。

但蔡政府面對美國的表現，總是看不到什麼公開公平，黑箱的萊劑美豬進口決策只是一例；外交部長吳釗燮突兀表示「不尋求與美國建交」，雖然說了實情，卻不像是由衷自主的宣示；美國幾近公開介入台灣選舉，民進黨當然不覺國家獨立性有何受損。

台灣義無反顧加入美國「反中供應鏈」。行政院大陣仗公布台美簽署合作架構，卻只作宣布不給提問，讓媒體摸不著頭腦；台美兩周前已簽署，為什麼這麼久才公開，也讓外界疑惑；那麼，這會不會是一個美國利益優先、台灣出錢的錢坑？公私部門合作，又會不會是政府脫身、債留民間的陷阱？甚至綠委蘇震清藉新南向繞過外交部利用國營事業牟利的腐敗情形，會不會重現？難怪朝野立委樂觀其成的同時，都說要小心！

一帶一路 亞投行 新南向政策 行政院 台美關係

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