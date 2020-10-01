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【即時短評】歐陽娜娜與李登輝

聯合報 / 本報記者程平
歐陽娜娜上央視備受抨擊，昨全程僅露出一次微笑。圖／摘自央視
歐陽娜娜上央視備受抨擊，昨全程僅露出一次微笑。圖／摘自央視

多次表達認同自己是中國人的歐陽娜娜，因為參加央視大陸國慶演唱「我的祖國」，引發諸多批評，文化部更一度揚言開罰。相較於過世不久的李登輝，曾表示作為「日本人」，志願加入日本陸軍為祖國而戰。同樣有各自的背景認同，不認同者，也許都該多點同理心。

李登輝曾撰文指，台灣在二次大戰時期與日本「同屬一國」，他是貨真價實的「日本人」，台灣沒有對日抗戰，他還志願進入陸軍，為了祖國日本而戰的；李登輝更不只一次強調「釣魚台列嶼不歸屬台灣」。李登輝的言論，對部分難忘對日抗戰之痛的外省族群來說，是對國家尊嚴的傷害，蔡英文還曾替李登輝緩頰，呼籲包容李登輝個人的歷史經驗。

20歲的歐陽娜娜，當然沒有親身經歷70多年前那個中國與日本交戰後，台灣「回歸」中華民國，或是中華民國「代管」台灣，那段各自解讀的歷史。不過歐陽娜娜的父母都是所謂台灣出生的外省人，爺爺是空軍軍官，家族久居眷村，長期耳濡目染，讓歐陽娜娜早就公開表示，她為她身為中國人驕傲。

也由於歐陽娜娜有這樣的家族背景，當她不只一次公開表達她的國族認同時，恐怕就不能單純用「向人民幣低頭」的角度來評論。更何況，歐陽娜娜所反應出的國族認同，在台灣一直都存在相同認同的族群，只是隨著時間，這樣的族群萎縮且被迫變的政治不正確，但也不能因此就不見容他們的認同存在民主台灣。

蔡英文曾說，「我當總統一天，沒人需要為他的認同而道歉。」比起更多的藝人，更多的紅頂商人，歐陽娜娜或許更為誠實地說出她的認同，在民主台灣，可以不認同，但更應該尊重，尤其在我們不捨周子瑜為認同道歉之後。

李登輝 歐陽娜娜

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