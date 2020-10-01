綠委要罰歐陽娜娜 藍：法律有規定唱什麼歌要開罰嗎？

台灣藝人歐陽娜娜登板大陸國慶演唱「我的祖國」引發爭議，不僅主管機關揚言開罰，民進黨立委也表示這次一定要罰。對此，國民黨政策會執行長、黨團總召林為洲表示，台灣藝人多次去春晚，但法律有規定唱什麼歌要罰，唱什麼歌不用罰嗎？他不知道要用哪一條法律開罰，根本是小題大作。

林為洲表示，歐陽娜娜不是公職人員，不曉得要用哪一條法律開罰。現在的反滲透法、兩岸人民關係條例都是約束公職人員，或是當事人要去參加他們黨的機構或擔任職位就會有罰則，但藝人去國慶唱歌恐是哪一個部分觸法，可能還要再查，但以他的了解，目前是沒有法律可以開罰，一切尊重法律。

不過，林為洲也說，春晚辦這麼多次了，「有規定唱什麼歌要罰，唱什麼歌不用罰嗎？」台灣藝人幾乎每年都去唱，這跟去國慶唱歌有什麼不同，有規定唱我愛祖國就要罰，唱「梅花」就不用罰嗎？

林為洲說，民進黨立委既然認為要罰，大家就把法律拿出來檢視，他認為這是小題大作。不過林也說，兩岸目前情勢緊張，敏感時機去唱我的祖國確實會有觀感問題，這就交給民眾去判斷，但他認為很難用法律去約束，因為歐陽娜娜不是登台第一人，很難去說唱什麼歌有罪唱什麼歌無罪。

國民黨文傳會副主委黃子哲表示，就法律面來看，要以兩岸人民關係條例33條開罰有一些困難，因為內容規定要與大陸有「政治上的合作」。但歐陽娜娜去參加晚會唱歌祝賀，民進黨要無限上綱指她犯法，這部分有些牽強，因為這還是屬於言論自由的範疇。

黃子哲說，慶祝中華人民共和國生日確實很傷害台灣人民的情感，但也不需要用政治人物的高標準去看歐陽娜娜。