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國慶光雕秀下周二登場 總統府化身燈塔象徵風雨中曙光

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
「自信島嶼 迎向曙光-中華民國109年國慶．總統府建築光雕展演」將於6至10日晚間登場。圖/文總提供
「自信島嶼 迎向曙光-中華民國109年國慶．總統府建築光雕展演」將於6至10日晚間登場。圖/文總提供

下周六就是雙十國慶，參與籌畫國慶日系列活動的文化總會，今年以「自信島嶼 迎向曙光」為主題，將在10月6日晚間7時於總統府建築投影光雕秀，舉辦為期5天、共30場的「自信島嶼 迎向曙光-中華民國109年國慶．總統府建築光雕展演」。

文總副秘書長李厚慶表示，今年面對國內外疫情的挑戰，國慶光雕以4軸線演繹，包括迎向挑戰、淬鍊成長、數位發聲、民主驕傲，傳達台灣的民主、自信與驕傲。他說，今年是充滿挑戰的一年，台灣展現了前所未有的自信與實力，包括堅強防疫團隊、創新科技變革、文化產業的巨大能量，以及國家與人民都在各自的崗位上全心全力，而這些成功的「台灣模式」，關鍵在於台灣的民主的力量，總統府建築「就像一座燈塔」，象徵在動盪不安的國際情勢中，台灣仍能在黑暗中發出明亮的光。

文總表示，今年邀請演唱會製作人、前北流籌備處主任丁度嵐與數位策展人的馮建彰擔任國慶光雕策展製作。兩人表示，今年光雕一開始將以「狂風暴雨」為開頭，象徵今年的不平靜與困難挑戰，台灣則憑藉著民主實力，以及數百年來海島淬鍊出的堅忍性格克服挑戰，因此，上下班穿梭街道的車潮，棒球賽開打、報復性國旅、演唱會等場景，這些讓其他國家欣羨的日常，也將在光雕中呈現。

國慶光雕藝術總監丁度嵐表示，今年的確無法告訴大家我們過得很好，但放眼全世界，「我們是相對過得不錯的一群人」。此外，今年還有許多值得國人驕傲的事，包括口蹄疫拔針台灣豬肉可以出口，以及台灣進入5G世代，都會透過國慶光雕凸顯台灣的優勢與競爭力，「台灣人對自己可以更有信心。」

本次光雕展演的音樂編曲也是全新陣容，由新銳音樂人林耿農操刀。林耿農說，今年以管絃樂為主，其中一段以電音節奏搭配雷射與燈光，描述台灣科技的快速發展，小豬出口片段則挑選知名的台灣民謠《桃花過渡》，除展現童趣之感，也想帶給大家一種春天到來、新希望的氣氛。

「自信島嶼 迎向曙光-中華民國109年國慶．總統府建築光雕展演」將從6日起至10日晚間登場，連續5天，展演時間為每晚19:00/19:30/20:00/20:30/21:00/21:30(每半小時一場)，邀民眾進入凱達格蘭大道最佳觀賞區，共賞總統府光影之美。

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