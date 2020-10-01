台北設市百年活動扁、馬握手 歷任市長排排坐有密碼？

今年是台北設市百年，台北市文化局在西本願寺舉辦台北設市百年交流分享活動，並邀請北市歷屆市長、議長出席，共同參觀展覽並交流，前總統陳水扁和馬英九都參加並合影，陳水扁在致詞中感謝馬英九「前人種樹」，甚至活動結束準備合影時，主動上前和馬握手並交談，馬也禮貌回應。

活動座談方式，陳水扁、馬英九的座位，中間隔著前市長許水德、吳伯雄、黃大洲、吳伯雄，但據指出，座位安排按屆次，坐中間的是最資深的市長許水德，再以右、左依序安排坐位。

陳水扁歷經官司、保外就醫等爭議，扁、馬兩人多年後再次同台，各界關注，座談會開始時，扁、馬中間隔著黃大洲、許水德、吳伯雄三位前市長，沒有太多互動。陳水扁旁邊坐郝龍斌，郝龍斌在市長任內曾支持陳水扁保外就醫。並強調讓陳水扁保外就醫，已不是單純的司法問題，兩人昨天互動熱絡，頻頻交談。

陳水扁則是推崇馬英九任內，推動101大樓BOT案，後來讓市府拿到權利金，興建洲美快速道路與信義快速道路，馬英九是「前人種樹」，而他是「後人乘涼」。

另外，陳水扁也認為現在市長都能坐下來談話，但為何現在的朝野政黨不能坐下來談？兩岸不能坐下來談？他希望今天的會議是起頭，未來能看到朝野、兩岸和解，馬英九也點頭認同。