聽新聞
test
0:00 / 0:00
台北設市百年活動扁、馬握手 歷任市長排排坐有密碼？
今年是台北設市百年，台北市文化局在西本願寺舉辦台北設市百年交流分享活動，並邀請北市歷屆市長、議長出席，共同參觀展覽並交流，前總統陳水扁和馬英九都參加並合影，陳水扁在致詞中感謝馬英九「前人種樹」，甚至活動結束準備合影時，主動上前和馬握手並交談，馬也禮貌回應。
活動座談方式，陳水扁、馬英九的座位，中間隔著前市長許水德、吳伯雄、黃大洲、吳伯雄，但據指出，座位安排按屆次，坐中間的是最資深的市長許水德，再以右、左依序安排坐位。
陳水扁歷經官司、保外就醫等爭議，扁、馬兩人多年後再次同台，各界關注，座談會開始時，扁、馬中間隔著黃大洲、許水德、吳伯雄三位前市長，沒有太多互動。陳水扁旁邊坐郝龍斌，郝龍斌在市長任內曾支持陳水扁保外就醫。並強調讓陳水扁保外就醫，已不是單純的司法問題，兩人昨天互動熱絡，頻頻交談。
陳水扁則是推崇馬英九任內，推動101大樓BOT案，後來讓市府拿到權利金，興建洲美快速道路與信義快速道路，馬英九是「前人種樹」，而他是「後人乘涼」。
另外，陳水扁也認為現在市長都能坐下來談話，但為何現在的朝野政黨不能坐下來談？兩岸不能坐下來談？他希望今天的會議是起頭，未來能看到朝野、兩岸和解，馬英九也點頭認同。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言