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日變更釣魚台地址 綠委：中共改名北京 我方還是叫北平
日本沖繩縣石垣市公所於本月1日完成行政程序，片面將釣魚台列嶼地址由「石垣市登野城」更名為「石垣市登野城尖閣」。是否影響台日友好？民進黨立委蔡適應認為不會，並認為針對釣魚台爭議，台日雙方一直都是各自表述，正如同中華民國過去主張中國大陸是其領土，對岸將「北平」更名「北京」，我方還是叫北平。
石垣市議會6月22日通過決議，要求石垣市公所更改釣魚台列嶼地址名稱，引發爭議。蔡英文總統也針對日方舉動，重申主權立場，並呼籲各方停止單邊作為，外交部更是嚴正抗議「片面行為無效」。
不過蔡適應認為，日方原來就叫釣魚台為「尖閣諸島」，現在更名，並沒有改變台日各自表述的現狀。他說，日本改什麼名字，是他們自己的決定，台灣政府主張釣魚台主權，依然稱呼為釣魚台，正如同過去，我國主張中國大陸是屬於我們的，對岸把北平改北京，我國政府也照樣叫北平。
蔡適應說，這純粹是各自表述，真正的問題在於釣魚台列嶼周遭的合作開發。蔡適應坦言，自第二次世界大戰之後，日本實質上掌控釣魚台的控制權，即便是兩蔣時代，也沒有動用到軍事力量將其奪回，台灣長年來是透國與日本溝通談判，以維持在區域的漁權、通行等。
蔡適應說，改名並不會影響到現行的互動模式，也不會大幅影響到台日關係。
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