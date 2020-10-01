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歐陽娜娜央視唱「我的祖國」 綠委籲：這次一定要開罰

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
歐陽娜娜上央視備受抨擊。圖／取自央視
歐陽娜娜上央視備受抨擊。圖／取自央視

藝人歐陽娜娜「我的祖國」事件，引發是否開罰討論。民進黨立委陳亭妃表示，這次一定要罰，才能變成讓大家了解，什麼事該做，什麼事不該做；民進黨立委許智傑說，開罰是最後的手段，主要是希望要求台灣人民可以自制，不要成為中共統戰的樣版。

陳亭妃指出，根據兩岸人民關係條例相關規範，只要涉及到中共的黨務還有政治機關，是具有政治性的內容，絕對都可以罰。陳說，並非只要講到「我的祖國」就罰，而是因為央視絕對具有是政治性的單位，如果在此唱和中國，恐變成是樣板，會造成台灣人自己的價值混淆。許智傑表示，央視是中共黨媒，若違法兩岸人民關係條例第33條之一，的確是可以開罰50萬元。

根據兩岸人民關係條例第33-1條第1項指出，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得為下列行為：一、與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關（構） 、團體為任何形式之合作行為。二、與大陸地區人民、法人、團體或其他機構，為涉及政治性內容之合作行為。第90-2 條則明定，違反第三十三條之一第一項或第三十三條之二第一項規定者，處新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

歐陽娜娜

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