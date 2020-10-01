扁、馬都談藍綠、兩岸和解 柯文哲：要思考台灣下一步

台北市長柯文哲上午參加台北設市百年交流分享活動，並邀請北市歷屆市長、議長共同參觀展覽，歷任市長、議長都坐下來進行意見交流，包括前總統陳水扁和馬英九。柯文哲事後受訪表示，今天最有意義的是，阿扁總統和馬英九總統都有講到，希望藍綠和解，甚至兩岸和解。

柯文哲說，可以看出台北市政是一棒接一棒，不管政治立場，總是一棒接一棒，每位市長都有他的功績，一百年是很多人的努力才可以堆積起來，台北市是首善之都，的確是市民、市府的努力，未來要在這基礎上繼續努力。

柯文哲說，今天最有意義的是，阿扁總統和馬英九總統都有講到，希望是藍綠和解甚至兩岸和解，大家都來想想看 ，這是共榮社會，可以互相包容、融合，才有辦法互相光榮，今天這會議，給我們去思考一下，台灣下一步要怎麼走。