台北設市百年活動 陳水扁盼未來朝野、兩岸和解

台北設市百年交流活動，除了現任北市長柯文哲出席，也邀請到歷任市長許水德、吳伯雄、黃大洲、陳水扁、馬英九、郝龍斌，以及陳建治、吳碧珠、陳錦祥等前任及現任議長現場交流，陳水扁在交流會上，首先表示歷任市長只有他做一任，覺得慚愧，但也欣慰能受到柯文哲邀請，沒有缺席今天這場盛會。

陳水扁表示，不管是什麼樣的政黨、顏色，大家都在為台北市政打拚，今天非常難得，不管過去發生什麼事情都能放下，在中秋佳節月圓人圓大家一起團圓，歷任市長、議長大家都大團圓，我比誰都高興。

「市長大家都可以坐下來，為什麼朝野沒辦法坐下來？兩岸更沒辦法坐下來？」陳水扁接續講到，不管坐下來是喝茶、聊戲或是交流互動，若能齊聚一堂，大家坐下來就是好事。

柯文哲市長的用心以及他的表現，來促成這場盛會，這只是起點，希望接下來可以看到朝野和解、兩岸和解。