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國台辦「海峽中線不存在」 馬英九說了這句話

美國會報告挺駐美代表處改以台灣命名 外交部誠摯感謝

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
美國國會報告建議行政部門檢討對台政策，同意代表處更名。華盛頓記者張文馨／攝影
美國國會報告建議行政部門檢討對台政策，同意代表處更名。華盛頓記者張文馨／攝影

美國聯邦眾議院「中國任務小組」（China Task Force）發布報告中，建議美國政府應與台灣展開自由貿易協定談判、允許我駐美代表處更名等。我外交部今天表示，將繼續與美國行政部門及國會友人積極聯繫，以期深化台美友好夥伴關係。

由美國聯邦眾議院15位共和黨眾議員組成的「中國任務小組」，在眾院共和黨領袖Kevin McCarthy（R-CA）率領下於9月30日舉行記者會，公布小組撰擬的政策報告。

該份報告主要凸顯中國多年來對美國長期利益構成的威脅與挑戰，同時指出台灣是在中共陰影下的民主捍衛者，更是美國的安全盟友，美國會支持台灣獲得自我防衛能力以及執行「整體防衛構想」（ODC）所需的不對稱戰力。

報告另建議美國政府應與台灣展開貿易談判、並允許我駐美代表處更名為「台灣代表處」；以及美國國會應儘速通過「台灣保證法」、「台灣主權象徵法」、「台灣獎學金法」等與台灣相關法案。

外交部發言人歐江安表示，對於美國國會議員關注並支持深化台美關係，呼籲美國政府採取具體行動以全方位強化台美關係，外交部表達誠摯感謝；有關該報告與我國相關的議題，外交部將繼續與美國行政部門及國會友人積極聯繫，以期深化台美友好夥伴關係。

台美關係

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