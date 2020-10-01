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國民黨：聯大總辯論僅12友邦挺台發言 整體趨勢下滑

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
外交部發言人歐江安。本報資料照片
外交部發言人歐江安。本報資料照片

外交部日前表示，我國14個聯合國會員國友邦在第75屆聯合國大會總辯論中均已「致函」聯合國表達挺台參與立場。不過，國民黨國際事務部主任李大中表示，剛剛才結束的聯合國大會總辯論，僅有12友邦「發言」，洪都拉斯、瓜地馬拉並無發言挺台。他認為，比起致函，直接發言相挺更是意義非凡。

李大中指出，事實是，隨著這幾年的斷交，友邦在聯大總辯論為我仗義發言的數目，整體趨勢是下滑的。10年前，我們還有18個友邦在聯大總辯論上為我發聲，到去年（2019）第74屆聯大總辯論，僅剩下11友邦為我發聲，今年則是12個。事實是，隨著這幾年的斷交，友邦在聯大總辯論為我仗義發言的數目，整體趨勢是下滑的。

李大中強調，聯大總辯論是每屆聯大開議的重頭戲之一，即便今年因為疫情採取視訊方式，雖然發言與致函都重要，但友邦在聯大總辯論的直接發聲支持，其意義仍是無與倫比的。

李大中說，外交部現在以14友邦（教廷除外）都已致函聯合國秘書長，稱此數字為「全壘打」，但真相是我們面臨的挑戰很嚴峻。李大中強調，國人明瞭中華民國外交工作艱辛，第一線人員非常辛苦，但外交高層應該務實理解，「全壘打」並非真正關鍵，計算的基底與分母不斷變小，才是真正的危機，如何拿出實質辦法，拓展雙邊外交與國際參與的空間，才是重點。

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