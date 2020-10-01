和蔣萬安聯繫？柯文哲：外界不要太多這種政治計算

2022台北市長選戰人選陸續浮上抬面，國民黨北市議員秦慧珠與柯文哲座談時，指柯曾說「請蔣萬安吃飯」，但秦慧珠與蔣萬安通上電話轉述，蔣萬安卻表示，立院開議非常忙，並沒有明白表示，能不能赴約。對此，媒體今問柯文哲，是否和蔣萬安有進一步聯繫？柯說，任何人對於台北市政有興趣，想要來了解，「我的態度都很願意去跟人家講話」。

柯文哲說，其實他態度是民主政治就是給人民決定，每個人做好準備，經過民選機制去選出來，這樣就好了，所以任何人如果要來問，對台北市政有興趣 ，不要說請教，想要來了解，他的態度都很願意去跟人家講話。他不會是那種說「誰我不見、誰我才要見」，他不是那種個性。

柯文哲說，不要太多的這種政治計算，其實他就是很直白的人，想知道甚麼就講，這沒有問題。

台北市長柯文哲上午參加台北設市百年交流分享活動，邀請北市歷屆市長、議長共同參觀展覽並交流，媒體也問柯，很多人(市長)後來都當總統？柯文哲說，當總統的很多，但是沒有當的更多，所以他覺得很多事情就這樣，盡其在我 ，可以努力努力，剩下給天去決定就好了。