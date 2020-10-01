林俊憲稱中秋不聊選市長 蔣萬安：也不要講xxx要選總統

民進黨立委林俊憲今天在臉書發布和國民黨立委蔣萬安中秋節同框烤肉影片。林俊憲笑稱，有特別交代，今天不可以講台北市長選舉的事情；蔣萬安則幽默回應，「也不要講xxx（影片消音處理）要選總統」，現場氣氛輕鬆。

林俊憲拍攝有一系列「開箱立委國會辦公室」影片，過去皆是到民進黨籍立委辦公室開箱，蔣萬安是合作拍攝影片的首位不同黨籍立委。到了蔣萬安辦公室後，林俊憲表示，整間辦公室走簡約風格，佈置風格相當乾淨俐落，「本來以為會到一個王子的城堡，結果那個簡單」。蔣萬安也特別介紹自己在辦公桌上擺的和太太、小孩合照，表示這是自己的精神糧食，能讓自己在工作上打起精神。

合體烤肉時，林俊憲問蔣萬安，「最近記者都一直來問？」蔣萬安連忙回應，「還好啦、沒有啦，要開議了，專心在立法院」，林則笑說，「我還沒講什麼問題，你就知道了」。

片尾，林俊憲稱讚蔣萬安是民進黨又敬、又愛、又怕的對手，兩人也一起祝福全台灣的朋友們月圓人團圓，中秋佳節愉快。