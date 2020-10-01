快訊

前職棒兄弟象球星駕車翻落邊坡 壓車下兩小時不治

新增1境外移入 指揮中心下午2時臨時記者會說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林俊憲稱中秋不聊選市長 蔣萬安：也不要講xxx要選總統

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林俊憲（右）和國民黨立委蔣萬安兩人比賽，在柚子上互畫對方頭像，最後蔣萬安以三票對二票獲勝。圖／林俊憲辦公室提供
民進黨立委林俊憲（右）和國民黨立委蔣萬安兩人比賽，在柚子上互畫對方頭像，最後蔣萬安以三票對二票獲勝。圖／林俊憲辦公室提供

民進黨立委林俊憲今天在臉書發布和國民黨立委蔣萬安中秋節同框烤肉影片。林俊憲笑稱，有特別交代，今天不可以講台北市長選舉的事情；蔣萬安則幽默回應，「也不要講xxx（影片消音處理）要選總統」，現場氣氛輕鬆。

林俊憲拍攝有一系列「開箱立委國會辦公室」影片，過去皆是到民進黨籍立委辦公室開箱，蔣萬安是合作拍攝影片的首位不同黨籍立委。到了蔣萬安辦公室後，林俊憲表示，整間辦公室走簡約風格，佈置風格相當乾淨俐落，「本來以為會到一個王子的城堡，結果那個簡單」。蔣萬安也特別介紹自己在辦公桌上擺的和太太、小孩合照，表示這是自己的精神糧食，能讓自己在工作上打起精神。

合體烤肉時，林俊憲問蔣萬安，「最近記者都一直來問？」蔣萬安連忙回應，「還好啦、沒有啦，要開議了，專心在立法院」，林則笑說，「我還沒講什麼問題，你就知道了」。

片尾，林俊憲稱讚蔣萬安是民進黨又敬、又愛、又怕的對手，兩人也一起祝福全台灣的朋友們月圓人團圓，中秋佳節愉快。

蔣萬安 林俊憲 中秋節

延伸閱讀

再被追問跟蔣萬安飯局 柯要記者「可以正常一點嗎？」

蔣萬安促萊豬查廠 陳時中坦承沒先做

拉盟友抗藍白？ 陳時中：沒時間想這件事

約蔣萬安吃飯碰軟釘子 柯文哲：不會難過

相關新聞

林俊憲稱中秋不聊選市長 蔣萬安：也不要講xxx要選總統

民進黨立委林俊憲今天在臉書發布和國民黨立委蔣萬安中秋節同框烤肉影片。林俊憲笑稱，有特別交代，今天不可以講台北市長選舉的事...

黃光芹嗆「難忍她親共立場」陳玉珍：不喜言論就扣紅帽

歐陽娜娜登中國央視國慶晚會節目，引發外界抨擊。國民黨立委陳玉珍昨天在政論節目中聲援歐陽娜娜，一度和媒體人黃光芹唇槍舌戰，...

民進黨號稱獨派卻反徵兵 林濁水：太陽從西邊出來了

兵役制度問題近來廣受討論。民進黨前立委林濁水接連二天在臉書批評綠營對兵制的態度。林濁水說，居然是被封為統派的國民黨，接連...

歐陽娜娜唱「我的祖國」惹議 柯文哲：只是冰山之一角

台北市長柯文哲上午參加台北設市百年交流分享活動，被媒體問到歐陽娜娜在大陸十一國慶唱「我的祖國」惹議，柯文哲說，其實歐陽娜...

和蔣萬安聯繫？柯文哲：外界不要太多這種政治計算

2022台北市長選戰人選陸續浮上抬面，國民黨北市議員秦慧珠與柯文哲座談時，指柯曾說「請蔣萬安吃飯」，但秦慧珠與蔣萬安通上...

韓國瑜：無論中秋和誰過 健康平安就是最大的幸福

今天是中秋節，高雄市前市長韓國瑜在臉書獻上祝福，也感嘆2020年發生太多事情，現在最希望的就是大家能夠平安，無論和誰一起...

國台辦說沒有海峽中線 柯文哲：看完軍備要準備多一點

台北市長柯文哲上午參加台北設市百年交流分享活動，並邀請北市歷屆市長、議長共同參觀展覽並交流，分享城市治理，針對兩岸形勢，...

影／國台辦「海峽中線不存在」 馬英九說了這句話

2020是台北設市滿百年，為紀念別具義的百年歷史，北市府今西本願寺廣場樹心會館舉辦設市百年交流活動，並邀請歷屆市長、議長...

女力外交網路研討會 蕭美琴籲接納台灣參與聯合國

外交部與婦女NGOs在聯合國「紀念第4屆世界婦女大會25週年高階會議」前夕， 於台北時間9月30日晚間舉辦台北、華府、紐...

人權會辦公廳舍 有望落腳古蹟「昭和樓」

監察院國家人權委員會8月正式掛牌上路後，礙於監察院內空間有限，持續向外尋找辦公廳舍。據了解，監院已鎖定位於華山文創園區旁...

台灣黑熊與美駐聯合國大使同框 幕後推手揭曉

美國駐聯合國大使克拉夫特發聲挺台，出現在照片背景的台灣黑熊布偶格外搶眼。這隻布偶彰顯台灣的存在，出自挺台入聯團體贈送美國...

【藍拚轉型正義／下】德黨產會權力超大 為何當年沒爭議？

為加強轉型正義論述，國民黨由行管會主委邱大展、國民黨立委李貴敏帶隊，拜會德國在台協會，求教德國轉型正義經驗和黨產處理問題，但得到的答案出乎意料之外…

熱門新聞

歐陽娜娜今登板唱「我的祖國」 歐陽龍沉默數日回應了

新增1境外移入！ 法籍技師出關3天後 自費採檢竟確診

日本石垣市正式變更尖閣行政區名稱 定調台灣非法捕魚

女性當兵話題掀波 徐巧芯現身PTT嗆林靜儀：我談的是義務役

明天中秋節 韓國瑜想起許崑源：今年過得很慢也很快

歐陽娜娜唱我的祖國下場 蘇貞昌：她爸的藍與黑可參考

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。