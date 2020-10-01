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韓國瑜：無論中秋和誰過 健康平安就是最大的幸福
今天是中秋節，高雄市前市長韓國瑜在臉書獻上祝福，也感嘆2020年發生太多事情，現在最希望的就是大家能夠平安，無論和誰一起過節，都應該給彼此一個大大的擁抱，感謝他們安穩健康的陪在你身邊。因為疫情肆虐，只要全家人能平安健康在一起，就是最簡單的幸福。
「今年的中秋節，你想跟誰一起過呢？」韓國瑜說，不論今年你身在何處、跟誰一起過節，都請給身邊摯愛的人們一個大大的擁抱，感謝他們此時此刻，安穩健康的陪伴在你身旁。
韓國瑜表示，在新冠肺炎疫情肆虐下，全球局勢動蕩不安，許多人的生活遭逢巨大改變，包括我本人在內，但這也重新提醒了我們，只要全家人能平安健康在一起，就是最簡單的幸福。
韓國瑜說，2020年走到10月，發生了太多事情，衷心希望大家都能平安度日、歲月靜好，趁著這個闔家團圓的節日，好好陪伴家人、享受天倫之樂。
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