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國台辦說沒有海峽中線 柯文哲：看完軍備要準備多一點

聯合報 / 記者楊正海／即時報導
台北市長柯文哲上午參加台北設市百年交流分享活動，並邀請北市歷屆市長、議長共同參觀展覽並交流。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午參加台北設市百年交流分享活動，並邀請北市歷屆市長、議長共同參觀展覽並交流。記者楊正海／攝影

台北市長柯文哲上午參加台北設市百年交流分享活動，並邀請北市歷屆市長、議長共同參觀展覽並交流，分享城市治理，針對兩岸形勢，媒體問柯文哲，日前國台辦說沒有海峽中線？柯文哲說，要是他看完，馬上回去要軍備準備多一點。

另外，對於馬前總統近來對兩岸的發言？是否可以接受？柯文哲說，以自己個人經驗，聽他講一句，要看前面後面 ，就是前言後語，合起來看，有時候也不致於離譜這麼多，但截取中間一句，那個「首戰即終戰」，前面後面都不看 會嚇一跳，可是前面後面看一看，「我就可以了解」。

媒體問柯，是否同意首戰即終戰的說法，柯文哲說，意思就是台海一打起來不得了，應該要非常慎重，我們不畏戰，但是也不是太輕率。

至於國台辦說沒有海峽中線？柯文哲說，要是他看完，馬上回去，軍備要準備的，再準備多一點，經濟上要加強也得趕快準備，但操之在我，有一句話很重要，勿恃敵之不來，恃吾有以待之， 如果整個國家安全是要寄託在人家的善意上面，那實在太危險了，所以對方要講什麼，也沒辦法，所以最好轉過頭來趕快準備。

另外，馬英九還講千萬人頭落地？柯文哲說，戰爭還是很可怕，我們要避戰，但不能畏戰，若一畏戰，就像對狼群一樣，一畏縮就擁上來了，有時候明明知道一打很危險，但絕對不能擺出一種我怕你的樣子。媒體問柯，馬英九言論算畏戰嗎？柯說，等一下馬總統來可以問他。

柯文哲 海峽中線 國台辦

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