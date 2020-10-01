女力外交網路研討會 蕭美琴籲接納台灣參與聯合國

外交部與婦女NGOs在聯合國「紀念第4屆世界婦女大會25週年高階會議」前夕， 於台北時間9月30日晚間舉辦台北、華府、紐約三地連線的「女性領導：重新擘劃後疫情時代」網路研討會。分享女性領袖傑出的抗疫表現，並肯定台灣推動婦女賦權及性別平等對防疫工作的助益。

駐美國代表蕭美琴、美國全球婦女議題無任所大使柯莉（Kelley Currie）等人線上與談。柯莉讚揚蔡英文總統領導的政府明快因應疫情，使台灣成為全球抗疫典範，並樂見台灣參與美國政府「婦女和平安全計畫」（WPS）及「女性全球發展與繁榮倡議」（W-GDP），協助發展中國家的女性企業家造就疫後經濟復甦機會。

蕭美琴感謝台灣婦女NGOs多年來推動台灣邁向更平等社會，呼籲聯合國應接納台灣參與。她也指出，台灣抗疫初期成立「國家隊」進行超前佈署，規畫復甦策略，進行國際人道援助，決策過程並納入女性參與。

蕭美琴表示，台灣樂願與美國政府深化合作，協助開發中國家提升女性經濟地位。

研討會由國際女法律人聯盟（FIFCJ）副主席Denise Scotto擔任主持人，我駐紐約辦事處李光章大使致歡迎詞。其他與談者包括全球婦女庇護大會（GNWS）主席紀惠容、國際女科技人聯絡網（INWES）副會長Sarah Peers、台灣女科學人學會（TWiST）創辦人吳嘉麗、國際合作發展基金會副秘書長史立軍、婦女發展協會（AWID）經理Kasia Stszewska、彩虹平權大平台呂欣潔執行長等人。

研討會吸引超過1300人次、來自包括美國、印尼、新加坡、南非、愛爾蘭、索馬利蘭、宏都拉斯、巴基斯坦等NGOs及專家上線參與，英、荷、葡語留言高達近百則。

外交部YouTube頻道重播，網址：https://youtu.be/U5PWDkQz9u4，民眾可於10月2日在Twitter標註#FeministsDemand參與串連。