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人權會辦公廳舍 有望落腳古蹟「昭和樓」
監察院國家人權委員會8月正式掛牌上路後，礙於監察院內空間有限，持續向外尋找辦公廳舍。據了解，監院已鎖定位於華山文創園區旁的「昭和樓」，正在評估翻修過後作爲人權會的未來辦公地點的可行性。
在今天監院首度發行的電子報創刊號中也提及，監察院秘書長朱富美、副秘書長劉文仕曾在9月2日赴昭和樓房舍現場勘查，研議建置為人權會辦公廳舍之可行性；並指出昭和樓經修復後再利用，可將其規畫為推展人權教育及多功能使用空間，以深耕並培植各界之人權理念，後續進行建管及文資審查等行政程序，期能活化歷史建築，塑造人權新頁。
人權會開始運作初期，由於機關公務員尚未就位、職權行使相關法律也還未通過，一度受外界質疑，但近來各項業務已漸上軌道，除了人員陸續就位、提出監察院國家人權委員會職權行使法外，辦公廳舍、機關LOGO設計也都有進度。
監院人士表示，由於監察院是百年古蹟，可用空間早已飽和，實無另挪出足夠場域供作人權會辦公場域，現行的權宜之計，則是將監院2樓圖書館移往他處，辦公室先暫設在2樓原圖書室位置。
監院鎖定的昭和樓原為審計部所使用，是日本昭和時代罕見的辦公大樓，共3層樓，總面積近421坪，以12座仿石材質柱子做騎樓，大門口處木門上有精緻菱形紋路做裝飾，內部隔間以鋼筋混凝土做寬廣的開間，若干細節如窗戶、樓梯，天花板等，也有簡約的歐風造型以做裝飾，並在今年通過登錄為歷史建物。
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