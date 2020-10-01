人權會辦公廳舍 有望落腳古蹟「昭和樓」

監察院國家人權委員會8月正式掛牌上路後，礙於監察院內空間有限，持續向外尋找辦公廳舍。據了解，監院已鎖定位於華山文創園區旁的「昭和樓」，正在評估翻修過後作爲人權會的未來辦公地點的可行性。

在今天監院首度發行的電子報創刊號中也提及，監察院秘書長朱富美、副秘書長劉文仕曾在9月2日赴昭和樓房舍現場勘查，研議建置為人權會辦公廳舍之可行性；並指出昭和樓經修復後再利用，可將其規畫為推展人權教育及多功能使用空間，以深耕並培植各界之人權理念，後續進行建管及文資審查等行政程序，期能活化歷史建築，塑造人權新頁。

人權會開始運作初期，由於機關公務員尚未就位、職權行使相關法律也還未通過，一度受外界質疑，但近來各項業務已漸上軌道，除了人員陸續就位、提出監察院國家人權委員會職權行使法外，辦公廳舍、機關LOGO設計也都有進度。

監院人士表示，由於監察院是百年古蹟，可用空間早已飽和，實無另挪出足夠場域供作人權會辦公場域，現行的權宜之計，則是將監院2樓圖書館移往他處，辦公室先暫設在2樓原圖書室位置。