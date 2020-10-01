黃光芹嗆「難忍她親共立場」陳玉珍：不喜言論就扣紅帽

歐陽娜娜登中國央視國慶晚會節目，引發外界抨擊。國民黨立委陳玉珍昨天在政論節目中聲援歐陽娜娜，一度和媒體人黃光芹唇槍舌戰，黃光芹更動怒回嗆「妳閉嘴」。陳玉珍也透過臉書表示，她不是名嘴，身為立委也不必操弄或提出聳動的議題激化社會對立或提高知名度。

黃光芹事後透過臉書表示，她動怒原因有三，包括陳玉珍習慣性、相當不尊重人的無止境插話法；實在是難忍她的親共立場」；而陳玉珍侮辱所謂名嘴抒發立場是為表現英勇，好賺取更多的利益。

陳玉珍解釋，當日節目她的發言是經過主持人同意才發言，「你們沒問什麼問題我也不會沒事主動去發言，」她也說，自己一天要講的話相當多，從早上的立法院質詢丶接受媒體訪問丶開協調會到上政論節目，晚上還要回金門跑行程跟鄉親問候，沒有那麼多的力氣、也不會試圖去影響他人已經根深蒂固的觀念￼￼￼。

陳玉珍表示，隨便就給人家扣上親共舔共￼￼的帽子，很像美國以前的「麥卡錫主義」，「好像如果不跟你們一樣當個勇武派就好像就成為是賣台賣國的人」，其實長遠來看，￼￼這樣對國家的發展是危險的。

陳玉珍說，她希望這個社會都可以包容不同的聲音，不是不喜歡別人的言論就跟人家扣上一頂紅帽子，這不是民主國家發展的好方向￼。歐陽娜娜的父親是誰，事實上並不能用連坐式或是株連九族的方式來到處牽扯。

陳玉珍也說，就好像黃光芹的先生是楊文嘉，她常常上他的節目，就非常欣賞他的主持方式，公正客觀丶包容不同意見；「我也不會因為你的這種暴怒就胡亂牽扯說他的主持風格一定也不好，更何況我從頭到尾並沒有對您做出任何的人身攻擊，不知道您的受傷感所為何來￼￼￼？」

陳玉珍說，她舉淘寶還有大陸製的宮廷劇當例子，就是希望提醒大家，如果什麼事情都要無限上綱，不能尊重藝人的表演權丶工作權￼￼，￼今天如果容許讓國家來限制言論自由￼￼，改天當政府以國家安全之名，再進一步限制人們更多的行動，甚至比如說上不能淘寶網丶或不准看中國劇也不是不可能的事情。

陳玉珍重申，中華民國最引以為傲的就是民主制度、包容不同聲音的多元社會￼￼￼￼￼￼，她堅信這一點，也相信在這個教育制度下成長的人，不會因為一首歌曲而改變自己對國家的認同。