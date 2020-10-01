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民進黨號稱獨派卻反徵兵 林濁水：太陽從西邊出來了

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨前立委林濁水。圖／本報系資料照
民進黨前立委林濁水。圖／本報系資料照

兵役制度問題近來廣受討論。民進黨前立委林濁水接連二天在臉書批評綠營對兵制的態度。林濁水說，居然是被封為統派的國民黨，接連有立委主張恢復徵兵制；而號稱獨派的民進黨立委接連站出來反對，能不感慨太陽真的從西邊出來了。

林濁水昨天也針對義務役預官停考問題表示，後備軍官缺逾6成，影響戰力甚劇，這一個禍國殃民的狀況，是二位前總統陳水扁、馬英九領導下的兩黨共業，但居然沒有半個人出來謝罪。林說，統派人士也就罷了，號稱獨派的呢，「難道清一色都是假台獨」？

談及藝人歐陽娜娜「我的祖國」事件。林濁水則說，藍營人士總說民進黨要給藝人自由，但說也奇怪，不給藝人自由的不是中國嗎？這舉世皆知，包括大陸13億中國人在內，「為什麼只有在台灣，人一藍就會不知道」。

林濁水

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