因疫情未開食安會議？ 王鴻薇：陳時中離市長越來越遠
行政院被踢爆從 去年六月開始就未再開食安會報， 台北市議員王鴻薇在臉書指出，而法定食安會報應該是每3個月召開一次，行政院長蘇貞昌被立委江啟臣問到語塞，沒想到「阿中」部長陳時中硬拗功力大增，竟然說未開食安會報是因為疫情考量 。
王鴻薇說，陳時中硬拗功力大增，最好是去年6月以後就爆發疫情，最好是去年6月以後就爆發疫情 ， 長達1年3個月未召開一次食安會報， 竟然還能夠推給疫情，是把大家當白痴吧。
王鴻薇說，陳時中本來是民進黨裡最有機會問鼎台北市長的人選。最近因為談疫情，談疫苗問題顛三倒四， 再加上不務正業去參加演唱會，民調由盛轉衰， 阿中部長如果再繼續睜眼說瞎話， 恐怕是離台北市長位子越來越遠。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言