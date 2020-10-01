因疫情未開食安會議？ 王鴻薇：陳時中離市長越來越遠

行政院被踢爆從 去年六月開始就未再開食安會報， 台北市議員王鴻薇在臉書指出，而法定食安會報應該是每3個月召開一次，行政院長蘇貞昌被立委江啟臣問到語塞，沒想到「阿中」部長陳時中硬拗功力大增，竟然說未開食安會報是因為疫情考量 。

王鴻薇說，陳時中硬拗功力大增，最好是去年6月以後就爆發疫情，最好是去年6月以後就爆發疫情 ， 長達1年3個月未召開一次食安會報， 竟然還能夠推給疫情，是把大家當白痴吧。

王鴻薇說，陳時中本來是民進黨裡最有機會問鼎台北市長的人選。最近因為談疫情，談疫苗問題顛三倒四， 再加上不務正業去參加演唱會，民調由盛轉衰， 阿中部長如果再繼續睜眼說瞎話， 恐怕是離台北市長位子越來越遠。