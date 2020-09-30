日本石垣市正式變更尖閣行政區名稱 定調台灣非法捕魚

共同社9月30日報導，日本沖繩縣石垣市10月1日將把該市行政區劃所含的尖閣諸島（中國稱釣魚島，台灣稱釣魚台列嶼）地址的名字從「登野城」變更為「登野城尖閣」。市議會6月以多數贊成通過了更改字名的議案。主張擁有主權的中國大陸和台灣對此可能強烈反對。

石垣市說明變更理由稱：「通過加入‘『尖閣』字樣，將防止與石垣島本島的市街區地名登野城相混淆引起的行政手續事務性差錯。」議案通過後，市長中山義隆在接受媒體採訪時強調「沒有政治性意圖」。

共同社還報導，9月27日，在日本領海非法作業的台灣漁船接近日本海保巡邏船，還發生擦撞事故。宜蘭漁船「新凌波236號」在釣魚台12浬海域和日本公務船擦撞，但台日對誰撞誰說法不同。