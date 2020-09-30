聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本石垣市正式變更尖閣行政區名稱 定調台灣非法捕魚

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
釣魚台掀起台日更名大戰。路透
釣魚台掀起台日更名大戰。路透

共同社9月30日報導，日本沖繩縣石垣市10月1日將把該市行政區劃所含的尖閣諸島（中國稱釣魚島，台灣稱釣魚台列嶼）地址的名字從「登野城」變更為「登野城尖閣」。市議會6月以多數贊成通過了更改字名的議案。主張擁有主權的中國大陸和台灣對此可能強烈反對。

石垣市說明變更理由稱：「通過加入‘『尖閣』字樣，將防止與石垣島本島的市街區地名登野城相混淆引起的行政手續事務性差錯。」議案通過後，市長中山義隆在接受媒體採訪時強調「沒有政治性意圖」。

共同社還報導，9月27日，在日本領海非法作業的台灣漁船接近日本海保巡邏船，還發生擦撞事故。宜蘭漁船「新凌波236號」在釣魚台12浬海域和日本公務船擦撞，但台日對誰撞誰說法不同。

日本 釣魚台 事故

延伸閱讀

日本防衛省下年度預算申請 新領域強化費創新高

日本香川縣限未成年1天只能打電動1小時 高中生提告違憲

日本福島核災 法院二審判政府與東電賠10億日圓

保釣想包船碧砂漁港出海 涉政治議題遭船長婉拒

相關新聞

歐陽娜娜大陸高唱「我的祖國」 文化部：尊重陸委會

藝人歐陽娜娜今晚在中共「十一」晚會演唱，陸委會傍晚發出聲明，呼籲民眾共同捍衛台灣尊嚴與價值，勿參與中共建政慶祝活動，並會...

日本石垣市正式變更尖閣行政區名稱 定調台灣非法捕魚

共同社9月30日報導，日本沖繩縣石垣市10月1日將把該市行政區劃所含的尖閣諸島（中國稱釣魚島，台灣稱釣魚台列嶼）地址的名...

陳國恩臉書發表退休感言 感性告別引大批網友留言致謝

海巡署長陳國恩將於明天正式退休，結束41年的公職生涯。他今天下午在臉書專頁「海巡署長室 Coast Guard」貼文，感...

林飛帆洪申翰合開Podcast 談政治日常與關注議題

民進黨副秘書長林飛帆與民進黨立委洪申翰近期合作開了Podcast節目「請對準你的麥克風」；林飛帆今天說，這是一個深度談議...

民進黨民調：青年支持度 綠大勝藍白黃 國民黨剩7%

民進黨中常會今天由青年發展部主任蔡沐霖以「青年組織發展之現況與挑戰」為題進行專案報告，報告中也公布今年年中所做的民調，其...

中秋團圓又團結 綠營湧言會同步慶佳節 搶攻網路社群

中秋連假即將於明日展開，民進黨內新興派系湧言會成員今晚同步在臉書上祝賀民眾中秋節快樂，除了慶祝佳節，更展現派系團結。

再被追問跟蔣萬安飯局 柯要記者「可以正常一點嗎？」

2022台北市長選戰各方熱議，國民黨籍蔣萬安呼聲高，國民黨籍北市議員秦慧珠日前在議會力促蔣萬安跟柯文哲會面，柯文哲更主動...

歐陽娜娜今登板唱「我的祖國」 歐陽龍沉默數日回應了

台灣藝人歐陽娜娜將在大陸十一國慶登板唱「我的祖國」，引發國內輿論批評，陸委會也不排除開罰。歐陽龍沉默數日後，今受訪表示，...

女性當兵話題掀波 徐巧芯現身PTT嗆林靜儀：我談的是義務役

共機近期頻擾台，台北市議員徐巧芯在網路節目上提出調整兵制的方法，認為募兵制應調回徵兵制、且女性也應該要當兵，讓民進黨前立委林靜儀在節目上質疑徐「想當兵現在就可以簽下去」，這番言論讓徐巧芯在臉書發文回嗆「我談的是義務役，你跟我談志願役？」，並上批踢踢親自發文回應，引發網友熱議「推！這才是邏輯清楚」。

影／保釣行大轉折出海落空 聚集安檢所抗議打壓

國內保釣團體原訂今天下午6點要從基隆碧砂漁港，搭娛樂漁船前往釣魚台「保釣」。發起人世界華人保釣聯盟台灣負責人張夢祥坦言，...

正國會立委提案修憲「去統」民進黨：都在初期討論階段

民進黨派系「正國會」最近開出修憲第一槍，立委陳亭妃、余天、黃秀芳、莊競程、陳秀寶、陳歐珀今共同舉行「邁向國家正常化」修憲...

僑委會：僑胞參與國慶大會及晚會報名已截止

僑委會今天表示，僑胞參與國慶大會和國慶晚會兩項活動都已截止報名，不再受理報名或補位，若僑胞無法參與大會和晚會，仍歡迎參加...

熱門新聞

歐陽娜娜今登板唱「我的祖國」 歐陽龍沉默數日回應了

新增1境外移入！ 法籍技師出關3天後 自費採檢竟確診

食安會報停擺一年 江啟臣連四問 蘇揆語塞

後備部隊組成軍力數曝光 不但缺軍士官專長也嚴重不符

育兒津貼加碼至5000元 教長：明年啟動

明天中秋節 韓國瑜想起許崑源：今年過得很慢也很快

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。