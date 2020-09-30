民進黨民調：青年支持度 綠大勝藍白黃 國民黨剩7%

民進黨中常會今天由青年發展部主任蔡沐霖以「青年組織發展之現況與挑戰」為題進行專案報告，報告中也公布今年年中所做的民調，其中民進黨在20至29歲的支持度是34.7%，國民黨是7.7%，民眾黨是15.2%，時代力量是19.4%。至於30至39歲民眾的支持度，民進黨34.5%，國民黨是7%，民眾黨是20%，時代力量是12.6%。

報告中也提到青年組織發展的挑戰，重點在於關鍵議題及青年政策，包括國家安全議題、進步價值議題及青年相關政策。未來的壯大來源，可持續辦理客製化、創新性青年活動，如辯論賽、公益活動等，不斷開發青年新來源。至於壯大戰線，則由中央黨部、地方黨部及各地友好系統的青年培訓營隊加強合作，組成「聯合艦隊」。此外，也可壯大同溫層，藉由社群行銷領域的多元觸角，探索突破「異溫層」青年群體。

民進黨主席蔡英文聽取報告後指出，民進黨是個長期重視人才培育與經驗傳承的政黨，青年發展部更是民進黨青年人才甄補經營的重要管道，藉由辦理營隊課程，邀請許多「青年看板球星」分享實務經驗，吸引青年朋友參與公共事務的「農場培育體系」，共同打造青年品牌。

蔡英文說，青年族群的經營要全面性、持續性的部署，並透過「線上」與「線下」的創新活動，維持與青年朋友零距離的溝通，即時並實質了解年輕人對於政府施政的意見。對於當前年輕世代，要持續互動，也包含未來更年輕的一代。

蔡英文說，除了校園的領域，也要持續探索其他層面的年輕人並互動，這是要去努力的事情。除了透過網路社群尋找相關連結外，也需要從實體面和更多的年輕世代互動。「所以針對沒有繼續升學而提早進入社會的年輕世代，他究竟在哪裡、在做什麼事情、要怎樣找到他，爭取和他們產生認同的關係，這是我們要再持續去努力的。」