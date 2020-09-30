中秋團圓又團結 綠營湧言會同步慶佳節 搶攻網路社群

中秋連假即將於明日展開，民進黨內新興派系湧言會成員今晚同步在臉書上祝賀民眾中秋節快樂，除了慶祝佳節，更展現派系團結。

民進黨內以三立董事長林崑海為首的海派今年完成轉型，以基金會為基礎，改名為「湧言會」。為一展團結，成員包括民進黨立委王定宇、林楚茵、管碧玲、趙天麟，台北市議員阮昭雄，新北市議員何博文、張志豪、高雄市議員江瑞鴻、李喬如、李雅慧、林智鴻、黃文益、黃秋媖、鄭孟洳、陳致中、鄭光峰，高雄市議會前副議長蔡昌達、前市議員李雨庭等，今晚間八點同步上傳中秋祝福圖卡，強攻網路社群。

林楚茵表示，中秋佳節通常是祝福圖卡爆發日，只有個別立委的祝福圖卡顯得有點無趣，所以想要串連大家，讓祝福傳遞下去。

趙天麟則表示，這次的中秋祝福圖卡從文案到設計，與年輕的助理討論後，使用網路遊戲的元素，用小精靈吃月餅的概念，統一視覺幫大家製作圖卡，一起上線效果很吸睛。

而管碧玲說，中秋是家人團聚的日子，但也許家人親友分布在各地，可在臉書文章中TAG親友，傳達思念，感覺相當溫馨。