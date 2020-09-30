再被追問跟蔣萬安飯局 柯要記者「可以正常一點嗎？」

2022台北市長選戰各方熱議，國民黨籍蔣萬安呼聲高，國民黨籍北市議員秦慧珠日前在議會力促蔣萬安跟柯文哲會面，柯文哲更主動說要「請吃飯」，但蔣卻給軟釘子，說「會期太忙碌」而推辭。柯文哲今晚再被問及此事略顯不耐，還反問記者「你可以正常一點嗎（台語）？」。

寶藏巖聚落開村十周年，今在寶藏巖席開15桌同樂，柯文哲、台北市副市長蔡炳坤、文化局長蔡宗雄皆出席，不只用餐，也親自走訪寶藏巖「相依的總和」光節展區，體驗不同展區的「聲光效果」。

對於蔣萬安表示不跟柯吃飯，柯文哲今早出席「台北捷運環狀線北環段及南環段捷運工程招標暨廉政平台說明會」，也被現場媒體堵訪，記者追問是否會難過？柯文哲則回說，「不會！」

柯文哲今晚再被媒體問及有無要和蔣萬安吃飯？柯則是笑著反問記者，「你可以正常一點嗎（台語）？」記者再次追問，柯則略顯不耐再回「唉呦，你可以正常一點嗎？」

據了解，柯文哲今傍晚5時許，前往台灣大學跟台大校長管中閔會面，雙方在會議室交流約30分鐘，並在大學里里長吳沛璇帶領下，參觀大學里田園城市計畫和打開霧裡薛圳計畫，柯文哲親自走讀在城南巷弄，再穿過水源公館商圈，還品嘗泰國料理，直呼「摩摩喳喳滿好吃的」，沿途也有不少民眾要求合照，最後再走入小觀音山，參觀寶藏巖光節精彩作品。