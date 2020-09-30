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陳國恩臉書發表退休感言 感性告別引大批網友留言致謝

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
陳國恩在臉書上感性貼文，發表臨退感言。圖／取自臉書專頁「海巡署長室 Coast Guard」
陳國恩在臉書上感性貼文，發表臨退感言。圖／取自臉書專頁「海巡署長室 Coast Guard」

海巡署長陳國恩將於明天正式退休，結束41年的公職生涯。他今天下午在臉書專頁「海巡署長室 Coast Guard」貼文，感性發表臨退感言，內容提及他能與最棒的團隊一起守護國家安全，是最大的光榮，他的階段性任務已完成，終於可以回家陪伴家人，感謝大家的陪伴。

不少網友留言表示，「謝謝恩公」「謝謝你為國家的付出」，許多警職人員留言致謝「基層警察最懷念的長官，謝謝」，該篇貼文短短2小時吸引600餘人留言致謝，及破萬次的按讚數，

陳國恩退休感言如下：

今天，是國恩任職海巡署長的最後一天，同時，也是我公職生涯的最終站。謝謝大家一直以來的陪伴！

國恩先是在警政署服務了38年、國安局516天，接著最後來到海巡署任職1年7個月。並且在退休前夕，很榮幸能獲行政院蘇院長頒發特等服務獎章、國安局頒發的一等磐石獎章以及海洋委員會的一等海巡專業獎章等殊榮。人生旅途中，能與最棒的團隊並肩作戰，一起守護國家的安全，是我這輩子最大的光榮。

一直以來，擺在我心中最重要的事，就是傾聽同仁最真實的聲音。用務實的態度，去面對同仁的難題與困境，讓同仁能專注於捍衛治安、守護國土，執勤無後顧之憂。

我總是告訴幹部，同仁就是我們的家人，「照顧」是我們的責任；不合理的規定就要改，有人受委屈了就要保護他；如果因為工作受傷甚至殉職，更要主動去照顧他及他的家人。

國恩相信，這份照顧同仁的意志，並不會隨著我的離開而熄滅。總會有繼承者，將這份溫暖永遠的傳承下去。

41年半的公務生涯承載著很多回憶，每件事、每個人我都記在心裡，要與大家道別，是我最捨不得的一件事。

再次向大家說聲感謝，國恩的階段性任務已經完成。終於可以放下重擔，回家陪伴家人，後面就交給大家了。

最後一次了，我愛你們。

陳國恩在臉書上感性貼文，發表臨退感言。圖／取自臉書專頁「海巡署長室 Coast Guard」
陳國恩在臉書上感性貼文，發表臨退感言。圖／取自臉書專頁「海巡署長室 Coast Guard」

海巡署 國安局 行政院

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