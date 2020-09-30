陳國恩臉書發表退休感言 感性告別引大批網友留言致謝

海巡署長陳國恩將於明天正式退休，結束41年的公職生涯。他今天下午在臉書專頁「海巡署長室 Coast Guard」貼文，感性發表臨退感言，內容提及他能與最棒的團隊一起守護國家安全，是最大的光榮，他的階段性任務已完成，終於可以回家陪伴家人，感謝大家的陪伴。

不少網友留言表示，「謝謝恩公」「謝謝你為國家的付出」，許多警職人員留言致謝「基層警察最懷念的長官，謝謝」，該篇貼文短短2小時吸引600餘人留言致謝，及破萬次的按讚數，