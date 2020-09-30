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女性當兵話題掀波 徐巧芯現身PTT嗆林靜儀：我談的是義務役

聯合新聞網 / 綜合報導
台北市議員徐巧芯在網路節目上提出兵制應該需要調整，一是募兵制應該全面調回徵兵制，二是女性也應該要當兵。 報系資料照／記者周志豪攝影
台北市議員徐巧芯在網路節目上提出兵制應該需要調整，一是募兵制應該全面調回徵兵制，二是女性也應該要當兵。 報系資料照／記者周志豪攝影

共機近期頻擾台，台北市議員徐巧芯在網路節目上提出調整兵制的方法，認為募兵制應調回徵兵制、且女性也應該要當兵，讓民進黨前立委林靜儀在節目上質疑徐「想當兵現在就可以簽下去」，這番言論讓徐巧芯在臉書發文回嗆「我談的是義務役，你跟我談志願役？」，並上批踢踢親自發文回應，引發網友熱議「推！這才是邏輯清楚」。

徐巧芯分析自己當時提到的義務役與志願役的差別，指出義務役的重點是在「建立全民國防意識」，是要人民盡義務參加軍隊，而非讓所有人都成戰鬥主力；而志願役則是將軍人視作自己的職業，無論男女都可以投身志願役，因此若是以「女生現在就可以當兵，為何不簽下去」，就是把志願役和義務役混淆的錯誤。推文一出讓不少網友驚訝「推巧芯本人」，稱讚她邏輯正確。

不少人對徐巧芯的論點表示認同，認為台灣本就應該像以色列一樣全民義務皆兵，而林靜儀則毫無邏輯，網友指她「只看顏色不問是非」，也有人酸「連徵兵和募兵都搞不清楚」，認為林靜儀「為了權勢、放棄常識」，抨擊綠營只在嘴巴上高喊抗中保台、空用嘴巴愛台，身體卻很誠實，紛紛呼籲這些人「我不OK、你先上」。

徐巧芯反酸那些嗆女生為何不現在就當兵的人「是不懂、還是不敢面對」，讓不少人稱讚她的論點很棒，反倒是林靜儀不懂兵制卻「為嘴而嘴」，指女性當兵的話可以讓全世界看見台灣的決心，不要平常說愛台、要求有實際行動卻不見人影。

徐巧芯 林靜儀 募兵制 志願役

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