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影／保釣行大轉折出海落空 聚集安檢所抗議打壓

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國內保釣團體原訂今天傍晚要從基隆碧砂漁港出海「保釣」，後來改成只出海，但因吳姓船主認已跟「政治扯上邊」不出船，張認為是安檢所從中作梗，到安檢所抗議。記者邱瑞杰／攝影
國內保釣團體原訂今天傍晚要從基隆碧砂漁港出海「保釣」，後來改成只出海，但因吳姓船主認已跟「政治扯上邊」不出船，張認為是安檢所從中作梗，到安檢所抗議。記者邱瑞杰／攝影

國內保釣團體原訂今天下午6點要從基隆碧砂漁港，搭娛樂漁船前往釣魚台「保釣」。發起人世界華人保釣聯盟台灣負責人張夢祥坦言，先前是以家族旅遊「包船」，不想為難船主，所以只出海，不去釣魚台。不料吳姓船主認已跟「政治扯上邊」，決定不出船。張認為是安檢所從中作梗，等人到安檢所抗議打壓；吳又到安檢所解釋，是他決定不出海，風波才平息。

日本沖繩縣石垣市議會今年6月22日表決通過，10月1日起把釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）行政區名「登野城」，改為「登野城尖閣」，宣稱擁有釣魚台主權台灣海峽兩岸都表達抗議；宜蘭縣議會並早一步決議將「釣魚台」更名為「頭城釣魚台」。

日本釣魚台更名案明天生效，世界華人保釣聯盟、中華保釣協會和愛國同心會（黨）及商工統一促進會策畫今天出海「保釣」。

宜蘭蘇澳籍漁船「新凌波236號」27日在釣魚台海域作業時， 與日本海上保安廳公務船擦撞，漁民指控日方蠻橫，罔顧人命，讓今天的保釣行動更添「戲劇張力」。

保釣團體認為政府會從中作梗，展開「諜對諜」行動，防止出海時間、地點外洩，尤其是搭乘船隻更不能透露，以防船主被政府施壓「寸步難行」。昨天傳出今天下午4點從新北市鼻頭漁港出海，今午對布宣布下午5點從碧砂出發。

張夢祥投入保釣運動多年，他批抨駐日代表、外交部都不吭聲，無作為，不把漁民生計當一回事。今天出海保釣是為了國家，為了漁民生計，堅決要闖釣魚台。只是因未跟船主講明是要去釣魚台，所以可能沒法成行，但眾人仍會搭船出海，照顧娛樂漁船業者的生計。

吳姓船主收集10人身分證前往碧砂安檢所報關，但過不久折返碼頭，告知張等人因為此行已跟政治扯上邊，所以他沒法載眾人出海。

張夢祥等人認為行程變卦，是安檢所從中作梗，氣沖沖的衝進安檢所表達抗議，指他們是中華民華國民，為什麼不能合法報關搭船出海？吳姓船主後來趕到安檢所，對張等人表示，不駕船出海是他的決定，與安檢所無關，張夢祥等人才離去。

國內保釣團體原訂今天傍晚要從基隆碧砂漁港出海「保釣」，後來改成只出海，但因吳姓船主認已跟「政治扯上邊」不出船，張認為是安檢所從中作梗，到安檢所抗議。記者邱瑞杰／攝影
國內保釣團體原訂今天傍晚要從基隆碧砂漁港出海「保釣」，後來改成只出海，但因吳姓船主認已跟「政治扯上邊」不出船，張認為是安檢所從中作梗，到安檢所抗議。記者邱瑞杰／攝影

釣魚台 安檢 日本

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