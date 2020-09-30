正國會立委提案修憲「去統」民進黨：都在初期討論階段

民進黨派系「正國會」最近開出修憲第一槍，立委陳亭妃、余天、黃秀芳、莊競程、陳秀寶、陳歐珀今共同舉行「邁向國家正常化」修憲提案記者會，公布正國會所提的修憲版本，包括將憲法前言「國家統一」字眼修正為「國家發展」外，條文內也將「固有疆域」修改為「憲法效力所及地區」、廢除省政府層級、以「台灣」為名義，進行涉外事務等等；其中「去統」主張引發黨內敏感神經，民進黨僅回應，目前各項提案都還在初期討論的階段。

陳亭妃表示，此增修條文的修正，絕對沒有涉及到任何統獨議題，因為從終止動員戡亂到總統直選，台灣就是主權獨立國家，而統一就只在國統綱領出現過，而國統綱領已經是一個歷史了。

民進黨表示，有關立委提出修憲草案，屬於國會議員法定的職權，目前各項提案都還在初期討論的階段。有關修憲的問題，一如黨主席蔡英文日前於全代會所宣示，「當前的台灣，最重要的改革項目之一，就是憲政改革。怎麼讓國家治理更有效率？怎麼讓民主參與落實在生活當中？這將是憲改的當務之急。」

民進黨說，未來也將提出黨版修憲方向，讓立法院黨團可以在修憲委員會中，有更多討論的基礎。不過，無論如何，台灣是一個民主自由、主權獨立的國家，憲改的討論是台灣人自己民意決定，不容其他外部勢力來指手畫腳。