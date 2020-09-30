僑委會：僑胞參與國慶大會及晚會報名已截止

僑委會今天表示，僑胞參與國慶大會和國慶晚會兩項活動都已截止報名，不再受理報名或補位，若僑胞無法參與大會和晚會，仍歡迎參加國慶旅遊觀光活動。

僑委會表示，今年受到新冠肺炎疫情影響，為了落實防疫，9日的晚會和10日的大會活動採對號入座實名制，參與活動的僑胞需要在9月17日以前入境，完成國內14天居家檢疫及7天自主健康管理的防疫措施，並在9月28日前報名，才能安排座位實名制規劃。

僑委會表示，今年配合政府疫後振興觀光旅遊及地方經濟的政策，並在考量國慶大會、國慶晚會因疫情改採取實名制，座位有限情形下，特別放寬可由旅行社安排報名參加慶典的僑胞參訪「僑胞卡特約商店」得以補助之方案；另在補助金額方面，也由往年每人新台幣2400元提高為3000元。

僑委會表示，今年結合41家旅行社規劃了113條豐富多元的旅遊路線，地點遍及台灣本島北、中、南、東，亦有澎湖、金門、馬祖、綠島及小琉球等離島行程，希望透過3天2夜以上的精緻旅遊行程，讓僑胞實際體驗台灣各地的特色小吃及多元文化之美，另外僑委會僑胞卡亦推出十月慶典專案，結合特約商店亦提供包含食衣住行育樂等專案優惠，以及特約醫療機構提供專屬僑胞的專案健檢服務。

僑委會表示，誠摯歡迎防疫期間留居台灣，以及符合我國防疫入境管制規定的僑胞返國參加十月慶典活動。