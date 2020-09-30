鐘佳濱、莊瑞雄共享一條香腸 黃子哲酸：同「腸」異夢

國民黨文傳會副主委黃子哲金表示，二位屏東出身的民進黨立委鐘佳濱、莊瑞雄，被視為黨內競逐下屆縣長的熱門人選之二。在蔡英文總統決定開放萊劑美豬之際，兩人出席活動，還上演共享一條香腸的戲碼，明眼人一看便知是「同腸異夢」。

黃子哲說，先談兩人間的異夢，鍾佳濱與莊瑞雄除了是縣長競爭對手外，在黨內也分屬不同派系。鍾是新潮流，莊則是與湧言會(前三立海派)友好的英系，這場強大派系之間的鬥爭，必然是一場煙硝味十足的大戰。

黃子哲表示，例如據媒體報導，這會期民進黨立院幹事長與書記長人選遲遲喬不定，柯建銘總召屬意留用蘇系立委鄭運鵬和新潮流系立委鍾佳濱，但引發其他派系的不滿，最後驚動蔡英文出手，書記長才改由英系莊瑞雄擔任。

黃子哲說，另外一個異夢，則是他們與養豬農民之間。屏東縣豬隻飼養頭數有123萬，佔22.7%，是全台第2。但兩人對開放瘦肉精美豬的政策，卻毫無抗拒，還一路護航。然而鍾佳濱似乎忘了過去民進黨執政六縣市曾要求瘦肉精「零檢出」，當時他還是屏東縣副縣長；而莊瑞雄也忘了曾堅持政策轉彎必須「先」與國會及農業縣市立委來溝通釋疑。

黃子哲表示，農委會主委陳吉仲過去在當學者時說，養豬產業產值一年達750億元，開放瘦肉精美豬後果很嚴重，「打死都要擋」。但如今陳吉仲卻瘋狂髮夾彎，變成「打死都不擋」，這就和二位屏東立委一樣的既諷刺又荒謬。

黃子哲說，鍾佳濱與莊瑞雄共同推廣國產豬，好事一件。但二人共腸時，是否想過農委會曾評估一旦開放萊劑美豬，估計養豬產業會年損143億，而未來要設立的100億養豬產業基金，根本不敷使用。當未來低成本萊劑美豬做的香腸取代國產豬肉香腸時，會不會得不「腸」失，這張照片也只能此景只待成追憶?