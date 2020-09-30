台美日聯大期間首度合作GCTF工作坊 百位官員學者參加

外交部今天表示，為了彰顯台灣協助開發中夥伴推動永續發展的努力與成效，台灣、美國及日本今天上午首度在聯合國大會期間共同舉辦「透過公私夥伴關係促進國際發展」視訊工作坊（vGCTF on Advancing International Development through Public Private Partnership），分享透過公私協作達成聯合國「永續發展目標」（SDGs）的經驗與成果，共有超過20個國家、逾百位官員及學者專家參加。

外交部發布新聞稿表示，包括外交部長吳釗燮、美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）、美國駐聯合國常任代表克拉夫特（Kelly Craft）大使及日本台灣交流協會台北事務所副代表橫地晃（Akira Yokochi）均連線致詞，肯定共同舉辦公私夥伴的GCTF工作坊深具意義。

吳釗燮表示，聯合國體系及許多重要國際組織長期排除台灣參與至為不公，台灣做為世界一股良善力量及可信賴的夥伴，可分享許多經驗並做出貢獻。

酈英傑表示，他日前應蔡英文總統邀請參與「總統盃黑客松」，即為透過公私協力解決問題的絕佳實踐。克拉夫特表示，世界需要台灣完全參與聯合國體系，特別是攸關公共衛生及經濟發展的事項，聯合國沒有台灣完全參與是欺騙全世界，橫地晃則說，台、美、日共享民主、透明及開放，將持續深化彼此合作。

外交部表示，工作坊講者包括美國國務院全球夥伴辦公室執行主任Thomas Debass、我APEC企業諮詢委員會（ABAC）代表廣達電腦技術長張嘉淵、外交部北美司司長徐佑典等人，主持人由AIT經濟組副組長邵藹帝（Arati Shroff）擔任。

外交部表示，台美GCTF合作平台於2015年成立來已舉辦26場國際研習營，邀請來自53個國家，超過850位相關領域的政府官員及專家與會，成果豐碩，外交部感謝美國、 日本、我友邦及理念相近國家參與工作坊，未來將與國內相關機關持續合作推動公私協作，並與更多全球夥伴進行交流與合作，共同致力達成聯合國永續發展目標。